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Telefonlu dolandırıcıya 3 yıl 4 ay hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 30.11.2018 12:44 | Son Güncelleme

 KAYSERİ'de kendisini telefonda polis olarak tanıttığı S.K.'nin 37 bin lirasını dolandırdığı suçlamasıyla yargılanan Mehmet S.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de kendisini telefonda polis olarak tanıttığı S.K.'nin 37 bin lirasını dolandırdığı suçlamasıyla yargılanan Mehmet S. (26), 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, merkez Melikgazi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi S.K.'yi cep telefonundan arayarak kendini polis olarak tanıttı. Operasyon yapıldığını söyleyen ve soruşturmanın devamı için para isteyen kişinin verdiği hesaba S.K., önce 32 bin lira daha sonra da 5 bin lira yatırdı. Şüphelenen S.K.'nin şikayeti üzerine polis, para yatırılan hesabın Mehmet S.'ye ait olduğunu belirledi. Telefon satışı yaptığı öğrenilen şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Mehmet S. çıkarıldığı mahkemece, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Mehmet S. hazır bulundu. Şikayetçi S.K. ise, duruşmaya katılmadı. Emniyet Müdürlüğü ve savcılıkta verdiği ifadeleri tekrarlayan Mehmet S., "İfadelerimi tekrar ediyorum. 5 bin TL'lik kısmı ben çektim. Geri kalan 32 bin lirayı ben çekmedim, suçsuzum" dedi.
Mahkeme, sanık Mehmet S.'yi, 'dolandırıcılık' suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın elde ettiği menfaatin 5 bin lira ile sınırlı olduğu gerekçesiyle cezayı 3 yıl 4 aya indirdi, ve 8 bin 900 lira da para cezası verdi. Mahkeme, İstinaf ve Yargıtay süreci dikkate alınarak, sanığın tutuksuzluk halinin devamına karar verdi.

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