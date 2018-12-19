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Telefonlu dolandırıcıya suçüstü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.12.2018 16:56 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'de, kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak, telefonla aradıkları G.G.'den 8 bin dolar ile 13 bin euro almak isteyen dolandırıcılardan D.A., suçüstü yakalandı.

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR'de, kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak, telefonla aradıkları G.G.'den 8 bin dolar ile 13 bin euro almak isteyen dolandırıcılardan D.A., suçüstü yakalandı. Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen D.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Merkez Cevher Dudayev Mahallesi'ndeki evde oturan G.G.'yi telefonla arayarak, kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, 8 bin dolar ve 13 euro talep etti. Dolandırılmak istenen G.G.'nin durumu anlayıp, polise bildirmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık- Oto Hırsızlık ve Yankesicilik- Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Parayı teslim almak için Nevşehir'e gelen dolandırıcılardan D.A. ile G.G., Hacırüştü Mahallesi Kazım Hoca Caddesi yakınlarındaki boş arazide buluştu. G.G., seri numaraları belirlenen paraları D.A.'ya teslim ederken, çevredeki polisler, dolandırıcıyı yakaladı. Gözaltına alınan D.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. D.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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