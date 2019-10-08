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Telefonu açan polis acı haberi verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 16:35 | Son Güncelleme

Antalya'da paketleme makinesinin altında kalarak hayatını kaybeden nakliyecinin çalan telefonunu açan polis, acı haberi oğluna verirken zorlandı

Antalya'da devrilen paketleme makinesinin altında kalan nakliyeci yaşamını yitirdi.

Nakliyatçılık yapan Ali Göçer (55), Varsak Karşıyaka Mahallesi'ndeki iş yerinden forklift ve iki işçiyle dışarıya çıkartmaya çalıştığı paketleme makinesi devrilince altında kaldı.

Diğer işçilerin çabasıyla makinenin altından çıkarılan Göçer'in, hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Göçer'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Göçer'in çalan cep telefonunu açan polis memuru, kalabalıktan uzaklaşarak yaptığı görüşmede acı haberi oğlu Alper Göçer'e vermekte zorlandı.

Acı haberi polis memurundan alarak hemen olay yerine gelen Göçer ve yakınları, gözyaşı döktü.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya iş kazası nakliyat paketleme makinesi

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