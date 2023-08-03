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  4. Telefonu baba yerine küçük kardeş açtı! Yapılan görüntülü aramada korkunç bir manzara ile karşılaştılar

Telefonu baba yerine küçük kardeş açtı! Yapılan görüntülü aramada korkunç bir manzara ile karşılaştılar

03.08.2023 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de edinilen bilgiye göre; babalarından geceden beri haber alamayan tekstilci Ahmet Günenç'in (47) çocukları ısrarla babalarını aramayı sürdürdü. Çocukların son görüntülü aramalarında babalarının telefonunu küçük kardeşleri açtı. Güvenç'in çocukları, küçük kardeşin telefonla birlikte banyoya gitmesiyle babalarının hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gördü! İşte detaylar...

Telefonu baba yerine küçük kardeş açtı! Yapılan görüntülü aramada korkunç bir manzara ile karşılaştılar

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Pelitlibağ Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ikinci eşinden olan 5 yaşındaki çocuğuyla birlikte 7 katlı bir apartmanın 3. katında ikamet eden tekstilci Ahmet Günenç'ten (47) geceden beri haber alamayan çocukları, ısrarla onu aramaya devam etti. Son görüntülü aramalarında babalarının telefonunu açan küçük kardeşleri, babasının banyoda yattığını belirterek, telefonla birlikte banyoya gitti.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Babalarının hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gören çocukların, 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açarak içeriye giren ekipler, Ahmet Günenç'in bir süre önce hayatını kaybettiğini belirledi. Olayda hayatını kaybeden Günenç'in cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı.

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"KALP KRİZİ" İDDİASI

İlk eşinden 2 ve ikinci eşinden ise 1 çocuğu olan Ahmet Günenç'in kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)


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