HABER

Telefonu gasbedip, 'Birine söylersen öldürürüm' diye tehdit etti

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 15:10 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, tuvalette bıçak gösterdiği Mehmet Ali D.'nin (63) cep telefonunu gasbeden M.G.

Telefonu gasbedip, 'Birine söylersen öldürürüm' diye tehdit etti

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, tuvalette bıçak gösterdiği Mehmet Ali D.'nin (63) cep telefonunu gasbeden M.G. (26), polis ekiplerince gözaltına alındı. M.G.'nin, kaçarken, Mehmet Ali D.'yi "Birilerine söylersen seni öldürürüm" diyerek, tehdit ettiği öğrenildi.
Olay, 3 gün önce, Muratpaşa ilçesindeki Serdengeçti Parkı'nda meydana geldi. Parktaki tuvalete giren emekli Mehmet Ali D.'nin hemen arkasından M.G. geldi. M.G.'nin bıçak gösterip, 20 lira istediği Mehmet Ali D., üzerinde para olmadığını söyledi. M.G., ardından Mehmet Ali D.'nin çantasındaki cep telefonunu alıp, "Birilerine söylersen seni öldürürüm" dedi. M.G., olay yerinden kaçarken, Mehmet Ali D.'nin ihbarı üzerine polis harekete geçti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden yeri tespit edilen ve sokaklarda yaşadığı belirlenen M.G., kısa sürede gözaltına alındı. M.G., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Telefonu gasbedip, 'Birine söylersen öldürürüm' diye tehdit etti

Dikkat! Uzun süre aynı pozisyonda kalıyorsanız... Dikkat! Uzun süre aynı pozisyonda kalıyorsanız...
Yaşlı adama tuvalette kabusu yaşattı, 3 gün kaçabildiYaşlı adama tuvalette kabusu yaşattı, 3 gün kaçabildi
Ceyhan'da silahlı kavga: 3 yaralıCeyhan'da silahlı kavga: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD basınında dikkat çeken Türkiye analizi

ABD basınında dikkat çeken Türkiye analizi

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

Polisin yanıtı kızdırdı! 'Bu ülkede ne doğru ki...'

Polisin yanıtı kızdırdı! 'Bu ülkede ne doğru ki...'

Yoğun talep gördü! Başvuru için bugün son gün

Yoğun talep gördü! Başvuru için bugün son gün

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Bahçeli'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama

Bahçeli'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuvalette doğurduğu bebeğini çöp kovasına atıp öldürdü

Antalya'da korkunç olay! Hastane personeli çöp kovasında buldu

Tekirdağ'daki kazada baba öldü, oğlu yaralandı

Tekirdağ'da korkunç kaza! Baba öldü, oğlu yaralandı

Ankara’da FETÖ operasyonu! 20 gözaltı kararı

Flaş operasyon! Çok sayıda gözaltı var...

Diyarbakır'da korkunç olay! Kendini, eşini ve kız çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından cinsel saldırı iddiası

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.