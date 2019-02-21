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Telefonu iade alınmayınca pompalı tüfekle saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 15:39 | Son Güncelleme

Taylan ERGÜN - İstanbul DHA - ARNAVUTKÖY'de yaklaşık 3 ay önce aldığı cep telefonunu iade etmek isteyen Ceyhun K., olumsuz cevap alınca pompalı tüfekle saldırdı.

Telefonu iade alınmayınca pompalı tüfekle saldırdı

Taylan ERGÜN - İstanbul DHA - ARNAVUTKÖY'de yaklaşık 3 ay önce aldığı cep telefonunu iade etmek isteyen Ceyhun K., olumsuz cevap alınca pompalı tüfekle saldırdı. Açılan ateş sonucu iş yerindeki bir müşteri yaralanırken, kaçan Ceyhun K. polis tarafından yakalandı
Olay Arnavutköy Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde bir telefon bayii önünde meydana geldi. Ceyhun K., yaklaşık 3 ay önce Mevlüt Akkaya'dan bir cep telefonu satın aldı. Geçtiğimiz cuma günü dükkana gelen Ceyhun K. aldığı telefonu iade etmek istedi. İsteğinin reddedilmesi üzerine Ceyhun K. ile Mevlüt Akkaya arasında tartışma çıktı. Tartışma çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi.

Ceyhun K., 16 Şubat'ta bu kez pompalı tüfekle telefon bayisine gelerek rasgele ateş açtı. Bu sırada iş yerinde bulunan müşteri Cuma Bozkurt yaralandı. Tehditler savurarak kaçan Ceyhun K. polisin yaptığı çalışma sonucu bir süre sonra yakalandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ceyhun K. tutuklandı. Olayda yaralanan Cuma Bozkurt'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

Telefonu iade alınmayınca pompalı tüfekle saldırdıTelefonu iade alınmayınca pompalı tüfekle saldırdıTelefonu iade alınmayınca pompalı tüfekle saldırdıTelefonu iade alınmayınca pompalı tüfekle saldırdı

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