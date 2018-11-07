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Telefonu karısına verilince ameliyattan sonra koşarak kaçtı

İLGİNÇ HABERLER  | 07.11.2018 11:00 | Son Güncelleme

Telefonu karısına verilince ameliyattan sonra koşarak kaçtı.

Ameliyattan çıkan adam, telefonunun karısına verildiğini öğrenince hastanede bir saniye bile duramadı. Nerede çekildiğinin bilgisi verilmeyen görüntü trajikomik olayı gözler önüne serdi. Sosyal medyada bu bilgiler verilerek paylaşılan görüntü çok sayıda kişi tarafından izlendi.

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Anahtar Kelimeler:
hastane TELEFON ameliyat

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