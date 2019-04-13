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Telefonu pirince yatırmak işe yarıyor mu?

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 13.04.2019 17:06 | Son Güncelleme

Telefon suya düştükten sonra ya da su ile temas ettiğinde, pirince yatırmak gerçekten işe yarıyor mu? İşte cevabı...

Telefonu pirince yatırmak işe yarıyor mu?

Telefonunuz üçüncü eliniz kadar değerli hale geldiyse ve onsuz tuvalete dair gidemiyorsanız o zaman telefonunuzu bir gün suya düşürmeniz an meselesi olabilir. Ama eğer daha önce başınıza böyle bir şey geldiyse büyük ihtimalle telefonu kurtarmak için her şeyi denediniz. Peki, su ile tamas etmiş telefonu geceden pirince yatırma yöntemini duydunuz mu?

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Bu tarz konularda bilir kişi haline gelen "Tips and Tricks" sitesi bu yöntemin doğru olup olmadığını test etmek için deney yaptı. Sonuçlara göre pirince yatırma yöntemi şehir efsanesi değil, gerçeğin ta kendisi!

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Pirinç, suyu telefonunuzdan emerek, telefonu herhangi bir elektronik hata vermeden kurutuyor. Telefonunuzu en az 48 saat boyunca bir kapta veya pirinç torbası içine koymaya dikkat edin. Ayrıca bu yöntemi sakın şarj aleti takılıyken yapmayın.

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