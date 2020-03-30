HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Telefonu şaka sandı Merkel'in yüzüne kapattı

Telefonu şaka sandı Merkel'in yüzüne kapattı

DÜNYA HABERLERİ  | 30.03.2020 20:45 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel, gönüllü itfaiyecileri kutlamak için telefon etti, ancak Başbakan Merkel'in aradığına inanmayan itfaiye müdürü telefonu Başbakan'ın yüzüne kapattı.

Telefonu şaka sandı Merkel'in yüzüne kapattı

Almanya Başbakanı Angela Merkel koronavirüs riskine karşı kendilerini itfaiye merkezinde gönüllü olarak izole eden itfaiye görevlilerini bu davranışlarından dolayı kutlamak istedi. Ancak kutlamak için Bergen auf Rügen kentindeki itfaiye binasını telefonla arayan Almanya Başbakanı hiç beklemediği bir karşılık aldı. Merkel, telefonu açan itfaiye müdürüne adını söyledikten sonra kendilerini kutlamak için aradığını dile getirdi.

Ancak itfaiye müdürü André Muswieck arayanın Başbakan Merkel olduğuna inanmadı ve “Şimdi bu tür şakaları yapacak zaman değil” diyerek telefonu Başbakan Merkel'in yüzüne kapattı. Kendisi de koronavirüs nedeniyle evinde karantinada olan Merkel bunun üzerine basın ofisini arayarak durumu anlattı. Basın merkezinin devreye girmesiyle arayan kişinin gerçekten Başbakan Merkel olduğunu öğrenen itfaiye görevlileri bu kez telefonun başında toplanarak Merkel'in yeniden aramasını beklediler. Bir süre sonra Merkel ikinci kez merkezi arayarak gönüllü itfaiyecileri bu örnek eylemlerinden dolayı kutladı.

RADYODAN ŞAKA YAPIYORLAR SANMIŞ

Bölgede yayımlanan Ostzeitung'a konuşan André Muswieck, telefonla arayan kişinin kendisini Angela Merkel olarak tanıttığını belirterek “Bir radyonun telefon şakası yaptığını sandım. Böyle şakalar için zamanımın olmadığını kibarca ve kısaca söyledikten sonra kapattım” dedi.

Olayın yaşandığı Almanya'nın Baltık Denizi'ndeki en büyük adası olan Rügen'deki Bergen auf Rügen kentinde çeşitli mesleklere sahip gönüllü itfaiyeciler, koronavirüse yakalanıp görevlerini yapamama riskine karşı Mart ayının ortasından itibaren itfaiye merkezine kapandılar.

Dış dünyayla bağlantılarını kesen itfaiyeciler sadece bir yangın durumunda dışarı çıkacak ve müdahalede bulunacak. Almanya'da profesyonel ve resmi itfaiye kuruluşlarının yanında amatör ve gönüllülük ilkesine göre işleyen ikinci bir itfaiye teşkilatlanması da bulunuyor. Bu teşkilatta farklı mesleklerden insanlar ücretsiz olarak yangın söndürme veya doğal afetlere müdahale gibi görevleri üstleniyorlar.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Taksilerde koronavirüs uygulaması başladı!Taksilerde koronavirüs uygulaması başladı!
KKTC'de sokağa çıkma yasağıKKTC'de sokağa çıkma yasağı
Vitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydalarıVitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydaları
Anahtar Kelimeler:
Angela Merkel TELEFON koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu

Koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu

'Koronavirüsün bir bulaşma yolu daha var' iddiası

'Koronavirüsün bir bulaşma yolu daha var' iddiası

3 kamu bankasından yeni kredi desteği

3 kamu bankasından yeni kredi desteği

Karantinadalardı! Kötü haber

Karantinadalardı! Kötü haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulusa sesleniş konuşması yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulusa sesleniş konuşması yapacak

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan koronavirüs açıklaması! 'Önümüzdeki 5-6 gün...'

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan koronavirüs açıklaması! 'Önümüzdeki 5-6 gün...'

İlginizi Çekebilir

İtalyan belediye başkanı isyan etti

İtalyan belediye başkanı isyan etti

Virüs tedavisinde o ilacın işe yaradığını bulan doktor ölüm tehdidi alıyor

Virüs tedavisinde o ilacın işe yaradığını bulan doktor ölüm tehdidi alıyor

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İtalya’dan sonra tüm dünyaya: Pornhub bedava!

İtalya’dan sonra tüm dünyaya: Pornhub bedava!

Spor hocası korona hastası anlattı: Ciğere inerse...

Spor hocası korona hastası anlattı: Ciğere inerse...

Diğer Haberler
ABD ordusunda koronavirüs alarmı! Soğuk savaş döneminden kalma sığınağa çekildiler

ABD ordusunda koronavirüs alarmı!

Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi

Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi

Son dakika: Azerbaycan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Azerbaycan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı alındı

KKTC'de sokağa çıkma yasağı

Son dakika: Koronavirüs kabusu! Dünya genelinde 750 bini geçti

Dünya genelinde 750 bini geçti

Son dakika: İtalya'da can kaybı 11 bini, vaka sayısı 100 bini aştı

İtalya'da can kaybı 11 bini, vaka sayısı 100 bini aştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.