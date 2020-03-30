Telefonu şaka sandı Merkel'in yüzüne kapattı

Almanya Başbakanı Angela Merkel koronavirüs riskine karşı kendilerini itfaiye merkezinde gönüllü olarak izole eden itfaiye görevlilerini bu davranışlarından dolayı kutlamak istedi. Ancak kutlamak için Bergen auf Rügen kentindeki itfaiye binasını telefonla arayan Almanya Başbakanı hiç beklemediği bir karşılık aldı. Merkel, telefonu açan itfaiye müdürüne adını söyledikten sonra kendilerini kutlamak için aradığını dile getirdi.

Ancak itfaiye müdürü André Muswieck arayanın Başbakan Merkel olduğuna inanmadı ve “Şimdi bu tür şakaları yapacak zaman değil” diyerek telefonu Başbakan Merkel'in yüzüne kapattı. Kendisi de koronavirüs nedeniyle evinde karantinada olan Merkel bunun üzerine basın ofisini arayarak durumu anlattı. Basın merkezinin devreye girmesiyle arayan kişinin gerçekten Başbakan Merkel olduğunu öğrenen itfaiye görevlileri bu kez telefonun başında toplanarak Merkel'in yeniden aramasını beklediler. Bir süre sonra Merkel ikinci kez merkezi arayarak gönüllü itfaiyecileri bu örnek eylemlerinden dolayı kutladı.