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  4. Telefonu tamir ettirdi! Ardından telefoncuya balta ile saldırdı

Telefonu tamir ettirdi! Ardından telefoncuya balta ile saldırdı

13.09.2024 15:54
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Bursa’da bir telefon tamircisi, müşterinin telefonunu tamir edip teslim ettikten sonra, takılan ekranın orijinal olup olmaması üzerine tartışmaya başladı. Müşteri telefon tamircinin sol kulağından ve ensesinden yaraladı.

Telefonu tamir ettirdi! Ardından telefoncuya balta ile saldırdı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi’nde saat 12.30 sıralarında 3 gün önce, Hüseyin K isimli müşteri ekranı kırılan cep telefonunu telefon tamircisi Sunullah G.'ye götürdü. Sunullah G.(37), telefonun ekranını yenisiyle değiştirip sahibine teslim etti. Hüseyin K., bugün, telefonunun ekranında donma şikayetiyle bir kez daha Sunullah G.’nin dükkanına gitti.

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EKRANIN ORİJİNALLİĞİ KAVGASINDA KAN DÖKÜLDÜ

Taktığı ekranın orijinal olduğunu söyleyen Sunullah G. ile Hüseyin K. tartışmaya başladı. Taraflar, telefonu başka bir tamirciye göstermeye karar verdi ve Hüseyin K.’nın aracı ile başka bir telefon tamircisine gittiler. Tamirci, cep telefonunun ekranın sökülüp bakılması gerektiğini söyleyince Hüseyin K. ile Sunullah G. arasında yeniden tartışma çıktı.

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BALTA İLE SALDIRDI

Hüseyin K., otomobilinden aldığı baltayla Sunullah G.'ye saldırdı. Sunullah G. sol kulağından ve ensesinden yaralanırken, bu sırada devriye görevinde olan polis ekipleri kavgaya müdahale edip, tarafları ayırdı. Hüseyin K. gözaltına alınırken, Sunullah G. ise polis otosuyla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa telefon
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