Telefonu televizyona yansıtma nasıl yapılır? Akıllı telefon televizyona nasıl yansıtılır? iPhone ve Android’de telefonu televizyona yansıtma

Akıllı televizyonlar normal ve klasik olarak bilinen televizyonlara nazaran daha fazla özellik içermektedir. Bu özelliklerin başında internete bağlanma özelliği gelmektedir. Bunun yanı sıra akıllı cep telefonlarını da televizyonlarla eşleştirmek mümkündür. Bu noktada "telefon televizyona nasıl bağlanır?" konusu da karşımıza çıkabilmektedir. Mobil cihaz kullanıcıları telefonu televizyona yansıtma işlemini kolay bir şekilde gerçekleştirebilir.

Telefonu televizyona yansıtma nasıl yapılır?

Pek çok kullanıcı mobil cihazlarını televizyona bağlama işlemi yaparak; film, video gibi içerikleri izleyebilmekte ya da oyun oynayabilmektedir. Özellikle bu işlem film izlemek ya da oyun oynamak için daha fazla tercih edilmektedir. Bunun için gerek mobil cihazın gerekse televizyonun akıllı özellikleri taşıması gerekmektedir. Akıllı televizyon özelliği olmayan cihazlarda ise akıllı cep telefonunu ekrana yansıtabilmek için ekstra yansıtıcı araçlara gereksinim olabilmektedir. Akıllı özelliği bulunan televizyonlarda ise herhangi bir cihaza gerek yoktur.

Akıllı telefon televizyona nasıl yansıtılır?

Akıllı cep telefonlarını televizyon ekranına yansıtmanın birçok farklı metodu bulunmaktadır. Telefonu televizyona bağlamak için her iki cihazın da akıllı özellikleri içeriyor olması son derece önemlidir. Mobil cihazları televizyon ekranına kablolu veya kablosuz olarak yansıtabilmek mümkündür. Kablo kullanımı tercih edildiğinde genellikle mobil cihaz ile televizyon arası veri akışını sağlayabilecek kablo çeşitlerinden biri tercih edilmektedir. Kablosuz kullanımda ise Bluetooth veya Wi-Fi internet bağlantısından yararlanılmaktadır. Özellikle Wi-Fi kablosuz bağlantı yöntemi daha sık kullanılmaktadır.

iPhone ve Android’de telefonu televizyona yansıtma

Gerek Android işletim sistemine sahip akıllı cep telefonları gerekse iOS işletim sistemiyle çalışan iPhone model mobil cihazları, televizyona yansıtmak son derece kolay bir işlemdir. Bu işlem tercihe göre kablosuz olarak yapılabileceği gibi kablo yardımı ile de yapılabilmektedir. Bu bağlamda Android televizyona yansıtma işlemini yapmak isteyenlerin takip etmesi gereken adımlar şu şekildedir:

Android mobil cihazlarda ekran yansıtma işlemi için “Smart View” denilen özellik bulunmaktadır. Bu özelliğe cihazın panel bölümünden ulaşabilirsiniz.

Bu özelliğe tıkladığınızda karşınıza mobil cihazınızı yansıtmak istediğiniz televizyonunun ismi çıkacaktır.

Televizyon ismine tıkladığınızda mobil cihazınızı televizyonuna yansıtmış olacaksınız.

Eğer akıllı cep telefonunuzda “Smart View” özelliği yoksa Google Play’den bu özelliği taşıyan programlardan birini indirerek işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

iPhone televizyona yansıtma işlemini yapmak isteyenlerin takip etmesi gereken adımlar ise şöyledir: