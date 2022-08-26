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"Telefonum çekmiyor" derdine son! Elon Musk ile iş birliği yaptılar: Telefonlara uydu bağlantısı geliyor

26.08.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllı telefonlar artık uydulara bağlanıyor! Bir GSM operatörü olan T-Mobile ve Elon Musk'ın üst yöneticisi olduğu uzay şirketi SpaceX telefonları uydulara bağlamak için iş birliğine gitti. İki şirket, ABD'nin neredeyse her yerinde akıllı telefonlara bağlantı sunacak. Bunun için SpaceX'in yörüngedeki ikinci nesil Starlink uydularından ve operatörün ülke çapındaki orta-bant 5G spektrumundan yararlanılacak. Böylece telefonların çekmediği bölgeler ortadan kaldırılacak.

"Telefonum çekmiyor" derdine son! Elon Musk ile iş birliği yaptılar: Telefonlara uydu bağlantısı geliyor

Telefonlara uydu bağlantısı geliyor! GSM operatörü T-Mobile CEO'su ve Başkanı Mike Sievert ve SpaceX CEO'su Elon Musk, dün bir etkinlikte bir araya geldi. Her iki önemli isim, Coverage Above and Beyond isimli bir plan duyurdu. Duyuruya göre, bu plan telefon bağlantısını her yere taşımaya yardımcı olacak. Bu planda SpaceX'in ikinci nesil Starlink uydularından ve operatörün ülke çapındaki orta bant 5G spektrumundan yararlanılacak. Bu şekilde ABD'deki geleneksel hücresel sinyallerin ulaşamadığı çoğu yerde ve hatta daha önce erişilemeyen en uzak konumların çoğunda neredeyse tam kapsama sağlanması hedefleniyor.

TELEFONLARIN ÇEKMEDİĞİ YERLER ORTADAN KALKACAK

Yeni teknoloji, başarılı olursa, telefonların çekmediği ölü bölgeleri ortadan kaldıracak ve baz istasyonlarının erişemeyeceği yerlerdeki müşterilere bağlantı sağlayarak acil durumlarda yardımcı olacak.

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NASIL ÇALIŞACAK, NELER YAPILABİLECEK?

Akıllı telefonlara doğrudan uydu bağlantısı, başlangıçta SMS ve MMS mesajları ve "katılımcı mesajlaşma uygulamaları" ile çalışacak. Ancak katılımcı mesajlaşma uygulamaları konusunda herhangi bir mesajlaşma uygulamasının adını vermedi. Gelecekte hizmete telefon görüşmeleri, web'de gezinme ve daha fazlası için ses ve veri kapsama alanı eklemeyi planlıyor, ancak hızlar sınırlı olacak.

Elon Musk'a göre, ikinci nesil Starlink uyduları, her bir bölgeye 2-4 Mbps'ye kadar veri hızları sağlayabilecek, bu da metin mesajları ve nihayetinde telefon görüşmeleri için uygun olacak.

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Yapılan açıklamalara göre, operatörün ağına bağlı olan akıllı telefonların büyük çoğunluğu yeni hizmetle uyumlu olacak. Buna muhtemelen iPhone'lar da dahil edilecek. Hizmeti kullanmak için ek donanım ise gerekmeyecek.

ELON MUSK'TAN AÇIKLAMA

SpaceX CEO'su Elon Musk, yeni hizmet hakkında, "Bununla ilgili önemli olan şey, dünyanın hiçbir yerinde cep telefonunuz için ölü bölge olmadığı anlamına gelmesidir." ifadelerini kullandı.

Her iki şirket, hizmeti 2023'ün sonlarında ABD'nin belirli bölgelerinden başlayıp test olarak başlatmayı planlıyor. Hizmetin en sonunda ABD'nin çoğu bölgesini, Hawaii'yi, Alaska'nın bazı kısımlarını, Porto Riko'yu ve ABD karasularını kapsayacağı belirtiliyor.

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akıllı telefon T-Mobile Elon Musk SpaceX telefon
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