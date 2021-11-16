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Telefonumla birlikte saatim de akıllı olsun diyenlere: İşte en iyi akıllı saatler

16.11.2021 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En iyi akıllı saate sahip olmak için inceleme üzerine inceleme okuyor ve hala satın alacağınız akıllı saate karar veremiyorsanız, sizin için hazırlanan ve en iyi akıllı saatleri barındıran listemize göz atabilirsiniz. İşte telefonuyla birlikte saatinin de akıllı olmasını isteyenler için seçtiğimiz en iyi akıllı saatler.

Telefonumla birlikte saatim de akıllı olsun diyenlere: İşte en iyi akıllı saatler

Akıllı saat satın almaya niyetlenen pek çok kişi, hangi modeli satın alacağına karar veremiyor. Apple, Xiaomi, Oppo, Huawei ve Samsung gibi çeşitli firmalar tarafından üretilmiş çokça modelin pazarda yer alması bu kararsızlığın başlıca sebebi. Çünkü insanlar, model sayısı çok olunca kendi ihtiyaçlarına cevap veren en iyi akıllı saati seçmekte oldukça zorlanıyor. Neyse ki sizi bu kararsızlıktan kurtaracak bir listemiz var. Eğer en iyi akıllı saati satın almak istiyor ancak modele karar veremiyorsanız aşağıdaki en iyi akıllı saat önerileri size yardımcı olabilir.

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Günlük yaşama uygun, hedef kitlesi ağırlıklı olarak profesyonel sporcular olmayan en iyi akıllı saatleri sıraladığımız listemize geçmeden önce, listede yer alan modellerin fiyatlarının güncel koşullara bağlı olarak değişkenlik gösterebileceğinin altını bir kez daha çizelim. Dilerseniz lafı fazla uzatmayalım ve sizleri en iyi akıllı saatler listemizle baş başa bırakalım.

SATIN ALABİLECEĞİNİZ EN İYİ AKILLI SAATLER

1) Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 7

Apple'ın en yeni akıllı saati EKG ölçümü, SpO2 ölçümü ve selefine göre daha hızlı şarj gibi özelliklerle geliyor. Saat sadece Apple ürünleri ile uyumlu. Fiyat: 4.399 TL'den başlıyor.

2) Huawei Watch 3 Pro

Huawei Watch 3 Pro

Huawei Watch 3 Pro, şirketin iddiasına göre 3 haftaya kadar pil ömrü sunabiliyor. Akıllı saat, Apple Watch'a doğrudan bir rakip gibi görünüyor. Fiyat: 6.999 TL

3) Samsung Galaxy Watch4

Samsung Galaxy Watch4

Samsung akıllı saat kategorisinde yıllardır yeni ürünler piyasaya sürüyor. Şirketin son olarak piyasaya çıkardığı ürün ise Galaxy Watch4 ailesi oldu. Galaxy Watch4 EKG, tansiyon ölçümü ve Biyoempedans Analizi (BIA) ölçümü yapabiliyor. Fiyat: 2.199 TL

4) Apple Watch SE

Apple Watch SE

Apple, uygun fiyatlı Apple Watch SE modelini piyasaya yeni çıkartmış sayılmaz. Ancak akıllı saat hala birçok kişi için yeterli özelliklere sahip bir akıllı saat olarak görülüyor. Apple Watch Series 7'nin birkaç özelliğinden mahrum bırakılan Apple Watch SE beklendiği üzere sadece Apple ürünleriyle uyumlu. Fiyat: 3.099 TL'den başlıyor.

5) Xiaomi Mi Watch

Xiaomi Mi Watch

Xiaomi Mi Watch, yukarıdaki seçeneklere göre daha uygun fiyatlı model arayanlar için bir seçenek olabilir. Fiyat: 1.299 TL

6) Huawei Watch Fit

Huawei Watch Fit

Tasarımı ile bildiğimiz akıllı saatlere pek benzemeyen Huawei Watch Fit, SpO2 ölçümü ve kalp atış hızı ölçümü yapabiliyor. Fiyat: 899 TL

7) Oppo Watch

Oppo Watch

Oppo'nun akıllı saati kavisli tasarımı ile dikkatleri çekiyor. Saat, diğer rakip akıllı saatler gibi pek çok görevi yerine getirebiliyor ancak Google'ın WearOS işletim sistemini çalıştırıyor. Fiyat: 1.800 - 2300 TL arası.

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Son olarak belirtelim: bir akıllı saat satın almadan önce, iOS veya Android telefonunuzun istediğiniz akıllı saatle uyumlu olup olmadığını kontrol etmenizde büyük fayda var. Aksi takdirde istediğiniz saatin bazı özelliklerini kullanamayabilir, sorunlar yaşayabilirsiniz.

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akıllı saat Apple Huawei Samsung Xiaomi
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