Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

"Hafıza kartı ne işe yarar?" sorusuyla başlayalım. Telefonların kalitesi, depolama alanları her geçen gün artıyor. Buna bağlı olarak bizim de telefonla yaptığımız işler artıyor. Bir zaman sonra haliyle telefonun depolama alanı yetmiyor. İşte burada devreye hafıza kartları giriyor. Ancak hafıza kartı deyince insanın aklına sadece "Hafıza kartı ne işe yarar?" sorusu gelmiyor elbette. "Hafıza kartı nasıl aktifleştirilir?" sorusu da kullanıcıların yanıtını merak ettiği konular arasında bulunuyor. Bu sorunun cevabı da oldukça basit. Telefonunuzdan ayarları açın, hafıza bölümüne girin ve SD kartınızı bulun. Ardından SD kartınızın adına dokunun ve biçimi dahili olarak seçin.

Bir diğer önemli soru: Hafıza kartı telefona zarar verir mi? Hafıza kartı doğru tercih edildiğinde tabii ki telefonunuza zarar vermez. Ancak telefonunuzun hafızasının çok üstünde depolama alanına sahip bir kart tercih ederseniz bu durum telefonunuzun hızını yavaşlatabilir. Aynı zamanda "Hafıza kartı telefona nasıl takılır, hafıza kartı özellikleri, hafıza kartı bilgisayara nasıl takılır?" gibi ucu bucağı görünmeyen pek çok soru da var. Bu sorular karşısında doğru seçim yapmak hiç de kolay sayılmaz. Ama sorular ve ayrıntılar arasında kaybolmayın. Aklınızda soru kalmayacak ve ihtiyaçlarınızı eksiksiz olarak karşılayacak şekilde en iyi hafıza kartı modellerini bir araya getirdik.

1. Telefonunuzun performansını arttırın.

Telefonunuzun performansını arttırmak ancak hafızasını fazla arttırmak istemiyorsanız Sandisk Extreme Pro 32 GB hafıza kartı sizin için uygun bir seçenek olacaktır. MicroSDHC donanıma sahip bu hafıza kartı, Full HD (1080p) ve 4K Ultra HD (2160p) videolarınızı destekler. 95 MB/s'ye kadar akıllı telefonunuz veya tabletiniz için son derece hızlı kullanım sağlar. Siyah-kırmızı renk seçeneğine sahip bu kullanışlı ürün ayrıca tüm marka ve model akıllı telefonlar ile uyum yakalar. Bunun yanında telefon için hafıza kartı öneri listelerinin başını çeken Sandisk Extreme Pro 32 GB hafıza kartı, hız sınıfı olarak sınıf 10'da bulunuyor.

2. 32 GB yetersiz diyenleri 256 GB'a davet ediyoruz.

32 GB benim için yetersiz, diyenlerdenseniz Samsung 256 GB EVO size fazlasıyla yetecektir! Akıllı telefonlarda, tabletlerde, aksiyon kameralarında, 360° kameralarda ve dronlarda kullanmak için optimize edilmiş bu ürün, microSD olarak karşınıza çıkıyor. 100MB/s okuma, 90MB/s yazma hızına ulaşabilen bu üst seviye hafıza kartı, 4K video işleme ve süper yavaş çekim video kaydı için uygun. Bu ürün bol alanı sayesinde 75200 fotoğraf veya 4K UHD video için 12 saate kadar kayıt yapabiliyor. En iyi hafıza kartı tavsiyesi diyebileceğimiz ürün sıcağa dayanıklı ve su geçirmez yapısıyla da kullanıcıların kalbini çalıyor.

3. Hem uygun fiyatlı hem de yüksek kapasiteli bir hafıza kartı olsun diyorsanız...

256 GB hafıza kartının fiyatının fazla geldiğini duyar gibiyiz. Siz hem uygun fiyatlı hem de yüksek kapasiteli bir hafıza kartı istiyorsanız Samsung 128 GB EVO tam size göre! Kendi sınıfındaki en büyük okuma/yazma hızıyla akıllı telefonunuzda ve tabletinizde daha çok şey saklayabilirsiniz. Ayrıca bu hafıza kartı 4K UHD videolarınız için size mükemmel bir çözüm sunuyor. 48MB/s veri transfer hızı bulunan bu hafıza kartının, uygun fiyatıyla kullanıcılarına hem iyi bir kapasite hem de muhteşem bir performans sunduğu aşikar. Yine bu ürün de Samsung'un diğer hafıza kartı modelleri gibi sıcağa dayanıklı ve su geçirmez yapıya sahip.

4. Telefon için hafıza kartı tavsiyelerinin vazgeçilmez ismi: Sandisk Ultra 128 GB!

Dünyaca ünlü şirketin Ultra 128 GB hafıza kartı tam bir fiyat performans ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca bu hafıza kartı akıllı telefonunuz, tabletiniz ve ML kameranız için vazgeçilmeziniz olacak! Ürün size Full HD kalitesinde videolar için 1 TB'a kadar depolama alanı sunuyor. Yine Full HD video oynatma ve kaydı için hız sınıfı olarak Sınıf 10'da bulunuyor. A1 performansı sayesinde uygulamalarınızı daha hızlı yüklemenize yardımcı oluyor. Ayrıca bu hafıza kartı 120 MB/s'ye kadar transfer hızına sahip ve dakikada 1000 fotoğraf aktarabiliyor.

5. Sandisk'ten vazgeçemiyorum, diyenlere özel şimdi de Ultra 200 GB

Sandisk Ultra 200 GB yine diğer Sandisk ürünleri gibi fiyatına göre muhteşem performansı ve benzersiz özellikleriyle karşımızda! Ürün Full HD kalitesindeki videoları için 1 TB'a kadar depolama alanı sunuyor ve bu videoları sorunsuz bir şekilde işliyor. Yine A1 performansı sayesinde dilediğiniz uygulamaları daha hızlı yüklemenize yardımcı oluyor. Bu ürün de Ultra 128 GB gibi 120 MB/s'ye kadar transfer hızına sahip ve dakikada 1000 fotoğraf aktarabiliyor. Ayrıca sadece akıllı telefonunuzla değil, aynı zamanda tabletinizle ve ML kameranızla da uyumlu özelliğe sahip.

6. Hem Sandisk hem de 64 GB.

Akıllı telefonlar, tabletler, aksiyon kameraları ve daha birçok cihaz için uyumlu olan bu hafıza kartı Sandisk'ten vazgeçemeyenlerin kalbini fethediyor. Ürün 64 GB'a kadar bellek alanı, tam HD ve 4K Ultra HD video çekim desteği sunuyor. Bu MicroSD kart, 80/50 MB/sn'ye kadar okuma ve yazma hızına sahip. Ekstrem koşullar altında bu kartı test ettiğini söyleyen şirket, kartın ısıya ve darbeye dayanıklı olduğunu aynı zamanda da su geçirmez olduğunu söylüyor.

7. 64 GB için farklı marka arayışında olanlara Samsung 64 GB EVO Plus

64 GB için farklı arayışlara girenlerin tercih edebileceği bir diğer hafıza kartı Samsung 64 GB Evo Plus. Evo Plus devasa dosyaları bile 130 MB/sn’ye kadar çıkabilen süper hızıyla aktarıyor. Bu muhteşem hızıyla büyük boyutlu uygulamaları da hemen indirip kullanmaya başlayabilirsiniz. Elbette ki bu hızından dolayı sınıf olarak 10 dereceye sahip. Ayrıca A2, V30 ve UHS-I arayüzü sayesinde 4K videolarınız asla bozulmaya uğramıyor. Ürün su, ısı, x-ray ışını, manyetik alan, aşınma ve düşme olmak üzere 6 dayanıklılık özelliğine sahip. Siz de bu eşsiz hafıza kartıyla maceralarınızı her an yanınızda taşıyın.

8. Söz Kioxia Exceria 64 GB hafıza kartında.

Yine 64 GB için farklı özelliklere sahip bir hafıza kartı olan Kioxia Exceria'ya siz de hayır diyemeyeceksiniz. Geniş kapasite seçeneği ve yüksek okuma hızı ile Exeria microSD hafıza kartının esnekliği, bir üst seviyeye atlamanıza yardımcı oluyor. Bu kart Full HD videoları 1490 dakikaya kadar kaydediyor ve size 38510 fotoğraf çekme imkanı sunuyor. Oldukça hızlı okuma gücüne sahip olan bu hafıza kartı da diğer seçenekler gibi sınıf olarak 10 dereceye sahip. Ayrıca suya ve ısıya dayanıklı yapısıyla da çok seviliyor.

9. 128 GB yeterli ama aktarım hızı fazla olsun diyorsanız bu ürün tam size göre.

Gün geçmesin ki Sandisk ürün yelpazesine yeni bir ürün daha eklemesin! İşte bu ürün depolama alanı olarak 128 GB'ın yeterli olacağını düşünenler ama aktarım hızının fazla olmasını isteyenler için adeta özel olarak tasarlanmış. Ürünün ısrarla üzerinde durduğumuz aktarım hızı 160 MB/sn'ye kadar çıkıyor. Ayrıca bu ürün telefon performansınızı en üst seviyeye çıkarmak için medyayı ve belleği otomatik olarak yönetmenizi sağlar. Aynı zamanda bu hafıza kartını sadece akıllı telefonunuzda değil; tabletinizde, aksiyon kameranızda ve daha uyumlu pek çok cihazınızda kullanabilirsiniz.

10. Bir başka 256 GB'lık ürün...

Fazla depolama alanı, fazla okuma yazma hızı isteyenler için bir başka 256 GB hafıza kartı, sizin de tahmin ettiğiniz gibi Sandisk 256 GB Extreme Pro. 360° kameralarda, aksiyon kameralarında, tabletlerde ve akıllı telefonlarda kullanabileceğiniz bu ürün size eşsiz deneyimler yaşatmaya geliyor. Bu microSD hafıza kartı 170MB/s okuma hızı ve 90MB/s yazma hızı sunuyor. 4K video formatını destekliyor ve uzun saatler boyunca kayıt yapabiliyor. Aynı zamanda ürün yavaş çekim video kaydı için de oldukça uygun. Herkes tarafından sevilen bu hafıza kartı sıcağa ve suya dayanıklı yapısıyla sizin tarafınızdan da oldukça sevilecek.

11. Ben minik bir hafıza kartı arıyorum diyenlere özel Sandisk Ultra 16 GB.

Tüm kullanıcılarını düşünen Sandisk şimdi de akıllı telefonu ve tableti için depolama alanı fazla olmayan bir hafıza kartı arayışında olanları ihmal etmiyor. 16 GB depolama alanına sahip kartın 80 MB/s'ne okuma hızı da oldukça dikkat çekiyor. Ayrıca ürün, sınıf 10 derecesiyle daha iyi fotoğraflar ve full hd videolar çekmenize yardımcı oluyor. Aynı zamanda bu hafıza kartı; su, ısı, x-ray cihazı, darbe olmak üzere 4 dayanıklılık özelliğine sahip yapısıyla da dikkat çekiyor.

