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Telefonun şarj yerine su kaçtıysa ne yapmalı? Telefon şarj yerine su kaçtı sorunu ve çözümü

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
14.11.2024 18:49
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Akıllı cep telefonları insan yaşamının vazgeçilmez parçalarından biri olarak bilinmektedir. Bu mobil cihazlar sayesinde insanlar birbirleriyle konuşup mesajlaşabilmektedir. Akıllı cep telefonları teknolojik cihazlar sınıfına girdiği için bazı kazalara karşı dayanıksız olabilmektedir. Bu beklenmedik kazalardan biri suya maruz kalmalarıdır. Özellikle telefonun şarj yerine su kaçması son derece ciddi bir durumdur. Peki, telefonun şarj yerine su kaçtıysa ne yapmalı?

Telefonun şarj yerine su kaçtıysa ne yapmalı? Telefon şarj yerine su kaçtı sorunu ve çözümü

Gündelik hayatı düzenlemek için kullanılan en önemli teknolojik cihazlardan biri akıllı cep telefonlarıdır. Çeşitli modellere sahip olan bu mobil cihazların bazılarında suya dayanıklılık özelliği mevcuttur. Bu özelliğin var olmadığı akıllı cep telefonlarında ise çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalınabilmektedir. Bu sorunlardan biri "telefon şarj yerine su kaçtı şarj olmuyor" sorunudur. Bu sorun çözülmediği takdirde cihazda daha ciddi hasarlar görülebilmektedir.

Telefonun şarj yerine su kaçtıysa ne yapmalı?

Mobil cihazların şarj yeri hassas bir özelliğe sahip olduğundan en ufak bir darbede hasar görme riski bulunmaktadır. Akıllı cep telefonu kullanıcılarının en korktuğu durumlardan biri cihazlarına su kaçmasıdır. Bu durum telefon şarj yerine su kaçtı sorunu olarak karşımıza çıkabilmektedir. Bu duruma anında müdahale edilmediğinde cihazda kalıcı hasarlar ve bozulmalar meydana gelebilmektedir.

Telefon şarj yerine su kaçması, kullanıcıların panik olacağı durumlardan biridir. Bu bağlamda "iPhone şarj yerine su kaçtı ne yapmalıyım?" sorusu da çok sık gündeme gelmektedir. iPhone akıllı cep telefonu kullananların su kaçma sorununu çözmek için izlemesi gereken adımlar şu şekildedir:

  • İlk önce mobil cihazınıza bağlı bir kablo varsa bu kabloyu, SIM kartını ve hafıza kartını çıkarınız.
  • iPhone cihazlarda çıkarılabilir batarya sistemi olmadığından batarya çıkarılmasına gerek yoktur.
  • Ardından USB-C bağlayıcısı ya da Lightning bağlayıcısını aşağı bakar vaziyette tutarak, cihaza nazikçe vurunuz ve fazla suyu dışarı atınız.
  • Sonrasında mobil cihazın kuruması için kuru bir alanda bekletiniz.
  • Mobil cihaza herhangi bir aksesuar bağlamadan önce en az 5 saat beklemeniz önerilmektedir.

Telefon şarj yerine su kaçtı sorunu ve çözümü

İnsanlar için son derece önemli olan teknolojik cihazların başında mobil cihazlar gelir. Bu cihazlar çok sık kullanıldığında şarjları bitmekte ve şarj aleti kullanılarak şarj edilmeleri sağlanmaktadır. Akıllı cep telefonu kullanan bazı kişilerin başına gelen ciddi problemlerden biri telefon şarj yerine suç kaçtı problemidir. Bu sorunla karşılaşan kullanıcılar birkaç basit adımı uygulayarak sorunu çözebilmektedir. Telefon şarj yerine su kaçtı çözümü için yapılması gerekenler ise genel olarak şu şekildedir:

  • Akıllı cep telefonunuzun şarj yerine su kaçtığında ilk yapmanız gereken şey cihazınızı kapatmaktır.
  • Ardından hemen SIM kartınızı, hafıza kartınızı ve çıkarabilir özelliğe sahip bataryanız varsa bataryayı cihazdan çıkarınız.
  • Sonrasında mobil cihazınızı hemen açmayınız ya da şarj etmeyiniz.
  • Cihazın şarj yerinin içindeki suyu cihazı sallayarak çıkartmaya çalışmayınız. Bunun yerine havadar bir alanda kurumasını bekleyiniz.
  • Kuruma sürecinde bir bez kullanarak cihazı silebilirsiniz.
  • Tüm bu adımlara rağmen cihazın soket yerinde sorun varsa ve şarj etmiyorsa teknik servisten yardım alınız.
Telefona su kaçtıysa ne yapmalı? Telefona su kaçtıysa ne yapmalı?
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Anahtar Kelimeler:
akıllı cep telefonu şarj
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