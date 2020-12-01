Telefonuna gelen mesajla dolandırıldı

Samsun’da bir kişi, telefonuna gelen "Para kazanmak ister misiniz" mesajıyla dolandırıldı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz dolandırıcılar, S.G.’nin (45) cep telefonuna, "2 bin lira ile 20 bin lira arasında para kazanmak ister misiniz?" mesajı attı. Mesaj gelen numarayı arayan S.G., dolandırıcıların tuzağına düştü. S.G. farklı zamanlarda toplam 2 bin 820 lira para yatırarak dolandırıldı.

Dolandırıldığını anlayan S.G. polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

