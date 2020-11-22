Telefonuna gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı! 'Siz kayıtlarda ölüsünüz hattınız kapatılacak'

Çankaya ilçesinde yaşayan Emine Karamuça, Çanakkale'de yaşayan babası Adem Gültekin için GSM operatör şirketinden kendi üzerine 2003 yılında hat satın aldı. Karamuça'nın babasına geçen eylül ayında 'bilgilerinizi güncellemeniz gerekiyor' mesajı geldi. Hattın yasal sahibi olduğu için operatör şirketiyle iletişime geçen Karamuça'ya bir karışıklık olduğu ve şirketin kayıtlarında kendisinin vefat ettiğinin görüldüğü söylendi. Karamuça, durumun düzeltilmesi için 5 Eylül'de kimlik bilgilerini ve dilekçesini iletti. Yaklaşık 10 gün sonra Karamuça'ya bir problem kalmadığı sorunun düzeltildiği bilgisi verildi. Aradan geçen 2,5 ayın ardından Karamuça'nın babasına yeniden bilgi güncellemesi gerektiğine ilişkin mesaj geldi. Bilgileri güncellemek için gittiği bayide ise Karamuça'ya "Siz ölüsünüz, bizim sistemimize göre yaşamıyorsunuz" denildi. Karamuça, ise sağlıklı bir şekilde karşılarında olduğunu söyleyerek, hatanın düzeltilmesini istedi.

'HATA DÜZELTİLMEZSE DAVA AÇACAĞIM'

Geçen sürede hatanın düzeltilmediğini belirten Karamuça, şirkete dava açmaya hazırlandığını söyledi. Öğrendiği bilgilere göre; kendisiyle aynı adı taşıyan ve doğum yılı da aynı olan kişinin ölümü nedeniyle durumun yaşandığını anlatan Karamuça, şöyle konuştu: