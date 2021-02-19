HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Telefonuna gelen o mesaj yüzünden 2 bin 300 lira dolandırıldı

Telefonuna gelen o mesaj yüzünden 2 bin 300 lira dolandırıldı

19.02.2021 17:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Telefonuna gelen o mesaj yüzünden 2 bin 300 lira dolandırıldı

Samsun’da kimliği belirsiz bir dolandırıcı, arkadaşının sosyal medya hesabını ele geçirerek "hediye çekilişi" diye mesaj attığı genç kadını 2 bin 300 lira dolandırdı. Şaşkınlık yaratan dolandırıcılık, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi.

Pes dedirten olayda, S.T. (25) adlı kadının arkadaşı olan B.A.’nın sosyal medya hesabı kimliği belirsiz dolandırıcı tarafından ele geçirildi.

"HEDİYE ÇEKİLİŞİ VAR" DİYE MESAJ ATTI

Dolandırıcı bu hesap üzerinden S.T. ile yazışıp bir teknoloji mağazasının ismini vererek, "Hediye çekilişi var. Seni de düşündüm. Telefonun faturalı mı?" diye yazıp telefon numarasını istedi. S.T. de B.A. zannettiği dolandırıcının tuzağına düşerek telefon numarasını yazdı.

TELEFONA GELEN MESAJI TIKLAYINCA...

Telefona gelen mesajı tıklayan S.T.’nin telefon faturasına 2 bin 300 lira ücret yansıdı. Dolandırıldığını anlayan S.T. polise şikayette bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklamasıSon Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması
Tekasür suresinin anlamı ve faziletiTekasür suresinin anlamı ve fazileti

En Çok Okunan Haberler

Ölüm uykusuna dalarak intihar eden doktorla ilgili yeni gelişme

Ölüm uykusuna dalarak intihar eden doktorla ilgili yeni gelişme

Eskişehir'deki kan donduran aile katliamıyla ilgili yeni gelişme

Eskişehir'deki kan donduran aile katliamıyla ilgili yeni gelişme

Yine durmadı! Kalça operasyonu sonrası paylaştı

Yine durmadı! Kalça operasyonu sonrası paylaştı

Yeni imaj için kesenin ağzını açmış! Son hali şoke etti

Yeni imaj için kesenin ağzını açmış! Son hali şoke etti

Erdoğan ile İmamoğlu arasında sürpriz görüşme!

Erdoğan ile İmamoğlu arasında sürpriz görüşme!

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

HDP'den PKK'ya flaş çağrı: Bıraksınlar

HDP'den PKK'ya flaş çağrı: Bıraksınlar

Evlerinde katledilmişlerdi! Vahşette sır perdesi aralanıyor

Evlerinde katledilmişlerdi! Vahşette sır perdesi aralanıyor

5 il için flaş bölgesel kısıtlama talebi

5 il için flaş bölgesel kısıtlama talebi

Diğer Haberler

Son Dakika: Çukurca'daki askeri birliğe roketli taciz ateşi

Son Dakika: Çukurca'daki askeri birliğe roketli taciz ateşi

TBMM'ye sunulan İstanbul deprem raporunda korkutan ayrıntılar

TBMM'ye sunulan İstanbul deprem raporunda korkutan ayrıntılar

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

'FETÖ'nün 7 Şubat MİT kumpası' soruşturmasında yeni iddianame

'FETÖ'nün 7 Şubat MİT kumpası' soruşturmasında yeni iddianame

Sincar'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen PKK'lı tutuklandı

MİT'in Sincar'da yakaladığı PKK'lı hakkında flaş karar

Çankırı'da 'polisten çocuğa şiddet' iddiasına soruşturma

Çankırı'da 'polisten çocuğa şiddet' iddiasına soruşturma

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.