Telefonuna gelen o mesaj yüzünden 2 bin 300 lira dolandırıldı

Pes dedirten olayda, S.T. (25) adlı kadının arkadaşı olan B.A.’nın sosyal medya hesabı kimliği belirsiz dolandırıcı tarafından ele geçirildi.

"HEDİYE ÇEKİLİŞİ VAR" DİYE MESAJ ATTI

Dolandırıcı bu hesap üzerinden S.T. ile yazışıp bir teknoloji mağazasının ismini vererek, "Hediye çekilişi var. Seni de düşündüm. Telefonun faturalı mı?" diye yazıp telefon numarasını istedi. S.T. de B.A. zannettiği dolandırıcının tuzağına düşerek telefon numarasını yazdı.

TELEFONA GELEN MESAJI TIKLAYINCA...

Telefona gelen mesajı tıklayan S.T.’nin telefon faturasına 2 bin 300 lira ücret yansıdı. Dolandırıldığını anlayan S.T. polise şikayette bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

