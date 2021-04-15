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  4. Telefonuna gelen şifreyi söyleyince 9 bin lira dolandırıldı

Telefonuna gelen şifreyi söyleyince 9 bin lira dolandırıldı

15.04.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da bir kişi kendisini bankadan arıyormuş gibi yapan dolandırıcıya telefonuna gelen şifreyi söylemesi üzerine 9 bin 460 lira dolandırıldı.

Telefonuna gelen şifreyi söyleyince 9 bin lira dolandırıldı

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.P.'yi (36) telefonla arayan kimliği belirsiz dolandırıcı kendisini bankadan aradığını söyleyerek eski kartının süresinin dolduğunu, yeni kartı alabilmesi için cep telefonuna gelen şifreyi söylemesini istedi. Dolandırıcıya inanan O.P., şifreyi söyledikten sonra banka hesabından 9 bin 460 liranın bir başkasının hesabına havale yapıldığını öğrenince polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Samsun

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