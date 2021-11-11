Telefonuna gözü gibi bakanlar için farklı farklı kılıf önerileri

Akıllı telefonlar, artık telefon olmaktan çıkıp adeta uzvumuz haline geldi. Haliyle bu kadar sık kullanıldığı için darbelere açık hale geliyorlar. Telefon kılıfları sayesinde darbe ve çizilmelere kaşı onları korumak mümkün. Peki, telefonları korurken karakterinizi de yansıtmak ister misiniz? İşte, hem şıklığınızı tamamlayacak hem de telefonunuzu koruyacak en iyi telefon kılıfı önerileri!

1. Şık ve kullanışlı: iPhone 11 Boyun Askılı Kılıf

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iPhone 11 Boyun Askılı Kılıf ile telefonunuzu darbelere karşı korurken aynı zamanda şıklığınızı da tamamlayabilirsiniz. Ürünün askılarını istediğiniz uzunlukta ayarlayabilirsiniz. Kılıf şeffaf olduğu için telefonunuzun orijinal renginin kapanmasına izin vermiyor. Kenar ve köşe kısımları güçlendirilmiş silikon malzeme ile üretildiğinden düşme ve darbelere karşı maksimum koruma sağlıyor. Ürün, telefonu tam olarak kavradığı için dokunmatik kısmını rahatça kullanabilirsiniz. Askılı tasarımı sayesinde telefonu rahatça taşımanızı sağlayan ürünü çok seveceğinizden hiç şüphemiz yok.

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2. Migeec Telefon Kılıfı ile tarzı yakala!

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Sıradaki önerimiz olan Migeec Telefon Kılıfı iPhone SE 2020, hem iPhone 7 hem de iPhone 8 için özel tasarlanmış bir ürün. Kılıf, güç ve karakter kazandıran yüksek kalite Pu deri kullanılarak üretilmiş. Telefon kılıfını aynı zaman kartlarınızı koyabileceğiniz bir cüzdan gibi de kullanabilirsiniz. RFID engelleme özelliğine sahip olan ürün, kartlarınızı düşmelere ve çalınmalara karşı koruyor. Dayanıklı yapısı ile oluşabilecek darbelere karşı güçlü bir koruma sağlıyor. Ön stant fonksiyonu sayesinde istediğiniz yere telefonunuzu yerleştirerek rahatça video izleyebilirsiniz.

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3. Spigen Universal Su Geçirmez Kılıf ile denizde bile unutulmaz fotoğraflar çekin!

Mini bir çanta görünümüne sahip bir kılıfa ne dersiniz? Spigen Universal Su Geçirmez Kılıf'ı model ve marka ayırt etmeden bütün akıllı telefonlarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ürün, cihazınızı oluşabilecek bütün çizilmelere karşı koruyor. Şeffaf bir tasarımı olan kılıf, telefonun dokunmatiğini rahatça kullanmanıza olanak veriyor. Su geçirmez özelliği sayesinde yaz aylarında deniz ve havuz kenarında ya da su altında rahatça fotoğraf ve video çekebilirsiniz. Kaliteli malzeme ile üretildiği için kılıfı uzun yıllar sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz.

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4. Shield Samsung Fold 3 Kılıf ile zamanın ötesine geçin

Samsung Galaxy Z Fold 3 için özel olarak üretilmiş olan ürün, telefona mükemmel bir şekilde uyum sağlıyor. Kılıfta S kalem için özel bir yuva bulunuyor. Bu sayede kalemi unutma, kaybetme veya farklı yerlerde taşıma probleminden kurtulmanızı sağlıyor. Kullanışlı yapısı, rahat bir dokunma hissi sağlarken dayanıklılığıyla da telefonu darbelere karşı koruyor. Oluşabilecek darbeleri minimuma indiren eden ürün, telefonunuzun kullanım süresinin uzamasına yardım ediyor. Üründe kullanılan deri; size hafifliği, sadeliği ve şıklığı aynı anda sunuyor. Kılıf, şarj soketi ve hoparlör girişlerini rahatça kullanabileceğiniz bir tasarıma sahip. Birinci sınıf kaliteli deriden üretilen kılıfı uzun süre sorunsuz kullanabilirsiniz.

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5. Spigen Velo Armband A700 Universal ile dijital bir hava yakalayın

Spigen Velo Armband A700 Universal, özellikle spor yaparken en iyi yardımcınız olacak. Koşu sırasında ve spor salonlarında yaşanan problemlerden biri hiç kuşkusuz telefonunu koyacak yer sıkıntısı çekmek. Spor yaparken cepte taşımak zor olabiliyor. Bu durum, özellikle koşu sırasında tam bir işkence dönüşebiliyor. Ürün ise bu sorunu ortadan kaldırıyor. Kılıfı kolunuza ya da bileğinize takarak rahatça kullanabilirsiniz. Ayarlanabilir kayış kısmı ile isteğiniz sıkılıkta takabilirsiniz. Bütün cihazlara uyum sağlayan kılıfı kullanırken terlemekten korkmanıza gerek yok. Çünkü ürün, telefonunuzu ter damlalarından da koruyor.

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6. Sulian Telefon Kılıfı ile telefonunuzu güvenle kullanın

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Sizin için seçtiğimiz bir diğer ürün olan Sulian Telefon Kılıfı, Samsung Galaxy S20 FE için özel olarak tasarlanmış. PC ve TPU kombinasyonu ile çizilmelere, düşmelere ve kırılmalara karşı mükemmel koruma sağlıyor. Kılıf, telefonu ve kamerayı darbelere karşı korumak için 0,5 mm dışarıda kalacak şekilde tasarlamış. Kılıfı çıkarma gereksinimi duymadan cihazda bulunan tüm tuşlara ve bağlantılara rahatlıkla erişebilirsiniz. Ürün, arka kısmına entegre edilen mıknatıslı sac sayesinde araç tutucusuna rahatlıkla takılabilir.

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7. Canlı tasarımı ile Caselab Telefon Kılıfı

Sizin için bir diğer önerimiz iPhone 7 ve iPhone 8 için tasarlanan Caselab Telefon Kılıfı. Ürün, zarif yapısı ve kalitesi ile fark yaratıyor. İç kısmı mikro fiber yapıdan oluştuğu için telefonun çizilmesinin ve ısınmasının önüne geçiyor. Kamerayı saran yapısı sayesinde etkili bir koruma sağlıyor. İnce yapısı ile ürünü cebinizde taşırken rahatsız olmayacaksınız. Sağlığa zarar maddeler içermeyen kılıf, UV baskı ile üretildiği için üzerindeki desenler kaybolmuyor. Uzun yıllar ilk günkü yenilikte rahatlıkla kullanabilirsiniz.

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8. Broncover Black Kamera Korumalı Kılıf, size uzun yıllar eşlik edecek

Broncover Black Kamera Korumalı Kılıf, iPhone 11 uyumlu olarak tasarlamış. Ürün, TPU silikon ile üretildiği için esnek ve pürüzsüz bir yapıya sahip. Kılıf, 3D kamera koruma özelliği ile kamera çizilmelerinin önüne geçiyor. Dış yüzeyini kolayca temizleyebilir, böylelikle uzun yıllar rahatça kullanabilirsiniz. Yapısı sayesinde düşme ve darbeleri absorbe ediyor ve telefonunuza tam koruma sağlıyor. Sağlam silikon yapı sayesinde kırılma ve çatlamalara karşı son derece dayanıklı.

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9. Yüzüklü Stantlı Silikon Kılıf ile kolayca video izleyin



Yüzüklü Stantlı Silikon Kılıf, özel tasarımı sayesinde darbelere karşı son derece dayanıklı. Özgün ve estetik bir dizayna sahip olan kılıfın kenarları ve yüzüklü kısmı renkli, arka kısmı ise şeffaf. Ürün, sert PC malzemeden üretildiği için kir tutmuyor ve rahatlıkla temizleniyor. Köşelerinde airbag tasarımı bulunan yüzük kısmı 360 derece dönebiliyor. Ayrıca stant şeklinde kullanarak istediğiniz yerde kolaylıkla video izleyebilirsiniz. Yüzük kısmı, manyetik araç tutucularda da rahatlıkla kullanılabiliyor.

Yüzüklü Stantlı Silikon Kılıfı'nı incelemek, bilgi edinmek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

10. Fiber Aksesuar Lazer Boyalı Kılıf ile geleceği yakalayın



Xiaomi Mi 9t için özel olarak üretilen Fiber Aksesuar Lazer Boyalı Kılıf, estetik bir görünüme sahip. Şeffaf olan ürünün kenarları kırmızı renkte. Silikon yapısı, oluşan her türlü darbeleri rahatlıkla savuşturuyor. Telefonda oluşabilecek çiziklerin ve darbelerin önüne geçiyor. Kir tutmayan yapısı sayesinde kolayca temizleniyor. Ürünün kullanışlı yapısı sayesinde telefonunuzu kılıftan çıkarmadan bütün tuşlara rahatlıkla erişilebilirsiniz. Telefon kılıfı, cihaza tam olarak oturuyor ve onu sıkıca kavrıyor. Kılıf, sağlığa zararlı materyaller bulundurmuyor.

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