Telefonuna gözü gibi bakıp dikkat edenlerin mutlaka edinmesi gereken ürünler

Cep telefonu aksesuarlarının her rengi ve çeşidi bulunuyor. Video çekme kolaylığı, şık tasarımları, güvenlik gibi sebeplerle kullanılabilen birçok farklı aksesuardan en yaygın olanları ise güvenlik ve koruyuculuk sağlayanlar. Gün geçtikçe yeni modeller eklenen telefon koruyucuları arasında en çok tercih edilenler ise ekran koruyucuları ve telefon kılıfları. Her alanda size özgürlük sağlayacak, telefonunuzu güvende tutacak, darbelere, çizilmelere karşı koruyacak birçok ürünü sizler için seçtik ve inceliyoruz. Bu ürünlerle evde, okulda, iş yerinde hatta arazide bile telefonunuzu koruyabilir, rahatça kullanabilirsiniz. Her biri birbirinden kaliteli kılıflar, askılar, lens ve ekran koruyucularıyla karşınızdayız!

1. Telefonunuzu sapasağlam kullanabilmeniz için telefon kılıfı

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Renk renk, çeşit çeşit modelleri bulunan telefon kılıfları hayatımızın vazgeçilmez birer parçası. Türlü materyallerden üretilen kılıfların sağlamlığı ve koruyuculuğu sürekli tartışılıyor. Bir üst seviyeye geçip telefonunuzu her türlü darbeden koruyacak ürün arıyorsanız Spigen Apple iPhone 11 Kılıf Tough Armor Black'e bayılacaksınız. Kılıf, iç ve dış yüzeyinde bulunan darbe emici özelliği sayesinde diğer telefon kılıflarından ayrılıyor. Lens kenarlarının da korunmasını sağlayan telefon kılıfı, çizilmelere karşı yüksek dayanıklılık gösteriyor. Ekranın etrafında bulunan çıkıntılar, telefonunuzu masaya koyduğunuzda ekranınızın yüzeyle temasını engelliyor. Düz siyah rengiyle de oldukça zarif.

2. Su geçirmez kılıflarla su altında mükemmel kareler yakalayabilirsiniz

Cep telefonları hayatımıza girdiğinden beri fotoğraf makinelerini unuttuk. Cebimizde rahatça taşıdığımız telefonlarla istediğimiz her an fotoğraf çekme özgürlüğünün yerini hiçbir şey tutamıyor. Peki, artık telefonunuzu suyun altında da kullanıp fotoğraf çekebileceğinizi söylesek? NOYİSKA Universal Su Geçirmez Askılı Kılıf Su Altı Kabı’nı boynunuza asarak telefonunuzu su altında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çanta tasarımı ve kilitli ağzıyla tam koruma sağlamasına rağmen arama yapmanızı, mesaj göndermenizi ve fotoğraf çekmenizi engellemiyor. Her telefona uyumlu telefon kılıfı sayesinde su altının güzelliklerini keşfetmeye hazır mısınız?

3. Ekran koruyucu, bir telefonun olmazsa olmazı

Yeni bir cep telefonu alındığında genellikle ilk yapılan şey, cihaza kaliteli bir ekran koruyucu taktırmak oluyor. Ekran koruyucular, telefon ekranını çizilip kırılmaktan koruma ve dokunmatik özelliğinin bozulmasını önleme açısından büyük önem taşıyor. Microsonic Apple iPhone 11 Cam Ekran Koruyucu, şeffaf ve pürüzsüz dokusuyla yokmuş hissi veriyor. Dokunmatik hissini kaybettirmediği gibi yüksek kaliteli temperli cam malzemesi sayesinde telefonunuzun ekranını maksimum seviyede koruyor. Kenarlarında bulunan siyah çerçevesiyle de oldukça sade ve şık. Kir ve toz geçirmeyen ekran koruyucuyla telefonunuzun ekranı artık güvende!

4. Ayarlanabilir boyun askılarıyla her mekânda daha özgürsünüz

Doğada sık vakit geçirenler için her an düşme tehlikesi olduğundan telefon kullanmak riskli olabiliyor. Özellikle doğa sporlarıyla uğraşan ve aktivite sırasında telefonuna kolayca ulaşmak isteyenler için harika bir ürünle karşınızdayız. Yoedge Telefon Kordonu Kılıfı'nın ayarlanabilir boyun askılarıyla telefonunuz her an boynunuzda! Kılıfta bulunan sağlam askılar çekilerek boy uzunluğu ihtiyaca göre ayarlanıyor. Darbe emici telefon kılıfı, basınca karşı dayanıklılık gösteriyor ve çizilmeleri engelliyor. Asil koyu lacivert rengiyle hem minimalist hem şık bir tasarıma sahip kılıfla telefonunuzu istediğiniz her yerde güvenle kullanabilirsiniz.

5. Daha renkli ve desenli bir telefon kılıfı arayanları unutmadık

Düz siyah ya da şeffaf telefon kılıflarını sıkıcı buluyor, telefonunuzu hem koruyacak hem çok şık görünecek bir kılıf arıyorsanız bu ürün tam size göre! Envaiçeşit rengi bulunan telefon kılıflarını sevenler için iyi bir tercih olabilecek Caselab Apple iPhone X/XS Kırmızı Silikon Telefon Kılıfı’nı inceliyoruz. Canlı kırmızı renk üzerindeki ince lacivert, sarı ve turkuaz tonlardaki dalga desenleriyle oldukça eğlenceli bir görünüme sahip telefon kılıfının kırmızı dışında 4 farklı renk seçeneği bulunuyor. Ürün telefonunuzun hem çizilmesini hem ısınmasını engelliyor. Kamerayı saran tasarımıyla darbelere karşı ekstra koruma sağlıyor.

6. Hayalet ekranlarla bilgileriniz güvende

Ekran koruyucular ekranı kırılmaktan, çizilmekten ve tozdan koruyor. Fakat hayalet cam ekran koruyucuları bu özelliklerinin yanı sıra bilgi güvenliğini de beraberinde getiriyor. Spigen Hayalet Cam Ekran Koruyucu’nun hayalet ekran teknolojisi sayesinde telefonunuz açık olsa bile yandan ya da karşıdan bakıldığında ekran görünmüyor. Sağ ve soldan bakıldığında siyah ve kapalı ekran görüntüsü sağladığı için yanınızdaki kişilerden çekinmeden özgürce telefonunuzu kullanabilirsiniz. Bu özelliklere ek olarak dayanıklı, ekstra koruyucu, kolay takılabilen, parmak izi ve leke bırakmayan yapısıyla da çok kullanışlı.

7. Telefonunuzun orijinal görüntüsünü kapatmak istemiyorsanız şeffaf kılıflar tam size göre

Renkli ve resimli telefon kılıfları çok seviliyor olsa da bazılarımız bu modelleri tercih etmiyor. Hem sadelikten yana olanların hem telefonunun tasarımını sevip öne çıkarmak isteyenlerin ilk tercihi, şeffaf telefon kılıfları oluyor. Spigen Samsung Galaxy A32 LTE Kılıf, berrak görünümüyle telefonun tasarımını gizlemiyor. Esnek yapısıyla telefonunuzu tam olarak saran telefon kılıfı, lens ve ekran kısımlarında bulunan çıkıntılı yapısı sayesinde telefonunuzun hassas kısımlarını daha iyi koruyor. Silikon malzemesi ve şok emici özelliği sayesinde düşmeye karşı adeta bir tampon görevi görüyor.

8. Tüm lensleri tek ürünle mükemmel şekilde koruyun

Mükemmel kamera kalitesi, yüksek çözünürlük, netlik özellikleriyle sevilen cep telefonlarının lenslerine, ekstra özen ve hassasiyet göstermek gerekiyor. Özellikle kamerasıyla öne çıkan telefonlarda lens koruyucu takmak, kaliteli kareler yakalamaya devam edebilmek için oldukça önem taşıyor. Coverzone iPhone 13 Pro Uyumlu Kamera Lens Koruyucu Temperli Cam, şeffaf cam dokusu sayesinde kendini gizleyip yokmuş görünümü verirken fotoğraf netliğini etkilemeden kamera lenslerini koruyor. 3 adet lens ve 1 adet flaşı bulunan iPhone 13 Pro’nun 4 donanımını tamamen kaplayan tek parça lens koruyucu, uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor.

9. Arazide bile telefonunuzu tamamen koruyacak bir ürün arayanlara

Özellikle doğa sporlarıyla ilgilenenlerin, inşaatta ya da arazide çalışanların telefonlarına ayrı bir koruma sağlaması gerekebiliyor. Telefon kılıfları ve koruyucu ekranlar bu konuda yetersiz kalabiliyor. Pantolonunuza, çantanıza ve montlarınıza takabileceğiniz küçük telefon kılıfıyla telefonunuzu korurken daha özgür hareket edebilirsiniz. BECPLT Molle Telefon Kılıfı, cep şeklindeki tasarımıyla birçok modele uyum sağlıyor. Kemer ve çantalarınıza takabileceğiniz klipsiyle rahat taşınıyor. Yumuşak iç astarı, darbelere karşı telefonu koruyor. Mıknatıslı kapağı sayesinde telefonunuzun düşmesini engelliyor. Klipsi dışında arkasında bulunan takma yerlerinden kemerinizi geçirerek de kullanabilirsiniz.

10. Bildiğiniz tüm lens koruyucuları unutun

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Sadece lensler üzerine takılabilen, çok daha şık ve zarif bir tasarıma sahip, telefonunuzun rengiyle ve dokusuyla uyumlu bir lens koruyucu arıyorsanız bu ürün tam size göre! Apple iPhone 12 Pro CL-02 Kamera Lens Koruyucu, 3 parça halinde geliyor ve lenslere tek tek takılıyor. Kameraları toz, kir, parmak izi ve sıvıya karşı koruyor. Şeffaf yapısı ve harika koruyuculuğuyla çok seveceğiniz, telefonunuzun rengine göre seçebileceğiniz ürünün farklı tonlarını kullanıp telefonunuza renk de katabilirsiniz. Lens koruyucunun varlığını siz bile unutacaksınız!

Lenslerin diğer renklerine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.