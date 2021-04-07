Telefonuna indirdiği program 77 bin TL'ye patladı

Edinilen bilgiye göre, G.A. isimli vatandaş, internet üzerinden telefonuna program indirdi. Bir süre sonra indirilen programın telefondan kaybolduğunu fark eden G.A.’nın telefonu yavaşlamaya başladı.

77 BİN LİRALIK DOLANDIRICILIK

Telefonu kullanamayacak duruma gelen G.A., teknik servise giderek yardım istedi. Yapılan incelemede telefona virüs bulaştığını öğrenen şahıs, kendisini uyaran servisçinin ardından maaşını aldığı bankadaki hesabını kontrol etti. Hesabından 36 ay taksitle 77 bin lira kredi çekildiğini gören G.A., Cumhuriyet Savcılığı’na giderek suç duyurusunda bulundu.

4 AYDIR BEKLİYOR

Çekilen kredi ile neye uğradığını şaşıran ve parasının peşine düşen G.A., bahis sitesine aktarılan paranın bir kısmını kurtarmayı başardı.

Geri kalan 37 bin TL civarındaki parasının da Mersin’in Silifke ilçesi Taşucu mevkiindeki bir akaryakıt istasyonunda farklı dönemlerde elektrik borcunun ödendiğini tespit eden G.A., akaryakıt istasyonundaki Hasan E., isimli yetkili ile görüşerek parasının iade edilmesini talep etti.

Yaşadığı olay karşısında mağdur olan G.A., yaklaşık 4 aydır parasının ödenmesini bekliyor. (İHA)

