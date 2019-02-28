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Telefonunda 'ByLock' bulunan kadına, 6 yıl 3 ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 14:37 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Aliye Nur Vural, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Zafer BARIŞ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Aliye Nur Vural, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan yargılanan ev kadını Aliye Nur Vural, karar duruşmasında, hakim karşısına çıktı. Duruşmada, Vural'ın geçen ay FETÖ/PDY davasında 9 yıl hapis cezasına çarptırılan eşi öğretmenlikten ihraç edilen Gökhan Vural, tanık olarak dinlendi. Vural, eşinin kullandığı cep telefonuna, onun bilgisi dışında 'ByLock' programını kendisinin yüklediğini; ancak yazışma yapmadan ve kullanmadan sildiğini, kayıtlara geçen yazışmalarla ilgili bilgisinin olmadığını ileri sürdü. Sanık Aliye Nur Vural ise telefondaki 'ByLock' yazışmalarından haberi olmadığını savunup, "Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum ve beraatimi talep ediyorum'' dedi.
Mahkeme başkanının ''Bu yazışmalardan birisinde 'Abla ne zaman gelirsiniz? Eşim evde yok, geç gelecek' ifadesi var. Buna ne diyeceksin?'' sorusuna ise Aliye Nur Vural, ''Hiç bilgim yok'' karşılığını verdi.
Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu Aliye Nur Vural'a 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

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