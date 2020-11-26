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  4. Telefonundan çıkan videolar mide bulandırdı! Çocuk pornografisine 2 yıl hapis cezası

Telefonundan çıkan videolar mide bulandırdı! Çocuk pornografisine 2 yıl hapis cezası

26.11.2020 14:42 | Son Güncelleme:
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Telefonundan çıkan videolar mide bulandırdı! Çocuk pornografisine 2 yıl hapis cezası

Kocaeli'nin Derince ilçesinde çocuk pornografisi içerikli müstehcen videolar izlediği ve cep telefonunda depoladığı tespit edilen F.H.G. (51), 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na gönderilen ‘Bilişim yoluyla çocuğun cinsel istismarı’ konulu raporlarda, Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan F.H.G.’nin çocuk pornografisi içeren videoları izlediği ve cep telefonunda depoladığı tespit edildi. Geçen yıl polis tarafından gözaltına alınan F.H.G., ifadesinde suçlamayı kabul ederek, bahse konu müstehcen görüntüleri kendisinin indirdiğini ve cep telefonu ile bilgisayarına yüklediğini söyledi. Bu tür görüntülere 4-5 yıldır baktığını söyleyen F.H.G., görüntüleri kimseyle paylaşmadığını belirtti.

2 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Kocaeli 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde F.H.G. hakkında açılan dava bugün sonuçlandı. Duruşmada son sözleri sorulan sanık F.H.G., "Bir hata yaptım. Pişmanım. Takdir mahkemenindir" dedi. Dosyayı değerlendiren mahkeme heyeti, sanık F.H.G.'nin, ‘Çocukların kullanıldığı müstehcen ürünleri ülkeye sokma, çoğaltma, satma, depolama, bulundurma ve kullanıma sunma suçu’nu işlediğine kanaat getirerek, 2 yıl hapis ve 5 gün karşılığı adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Sanığın daha önce sabıkasının olmamasını göz önüne alan mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

(DHA)

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