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Telefonundan çıplak fotoğraflarını çalmıştı! Flaş gelişme

MAGAZİN HABERLERİ | 08.01.2018 09:29 | Son Güncelleme 4 saat önce

Üstsüz görüntülerini sosyal medyaya sızdıran hacker’dan şikayetçi olan Burcu Esmersoy, tüm çağrılara rağmen 15 ay boyunca ifade vermeye gitmeyince dosya kapandı

Telefonundan çıplak fotoğraflarını çalmıştı! Flaş gelişme

Geçtiğimiz sene ünlü bir teknoloji şirketinin bulut depolama hizmeti hacklenmiş ve çok sayıda ünlünün özel fotoğrafları internete sızmıştı. Türkiye'de de ünlü manken Burcu Esmersoy, hackerların saldırısına uğramıştı. Akıllı telefonu hacklenen Esmersoy'un üstsüz fotoğrafı internete sızdırılmıştı. Esmersoy, kendisini mağdur ederek fotoğrafını internete sızdıran kimliği belirsiz kişilerden şikayetçi olmuştu. Esmersoy'un şikayeti sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İFADE VERMEYE GİTMEDİ

Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere defalarca avukatına yazı yazılan Esmersoy, aradan geçen 15 ay boyunca ifade vermeye gitmedi. Savcılık, Esmersoy'un ifadesinin alınmadığı gibi iddia ettiği hacklenme olayıyla ilgili somut delil olmadığını belirterek, soruşturmayı kapattı. (Sabah)

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Burcu Esmersoy çıplak fotoğraf

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
insan kendi çıplak fotosunu neden çekerki
Reklam için her şeyi yapıyorlar. İnsan ne demeye çığlak resmini çeker ve telefonunda tutar.
defalarca savcılığa gitmemekte ne demek ya nasıl hukuk bu nasıl düzen bu burcu esmersoyda kim ??? tanınmış olmak bir ferde bu hakkımı veriyor hukuk karşısında??
çıplak fotoglarin telefonda ne işi var anlamadimki kendinemi aşık .s hem burcu hiç güzel deilsin kamerada başka normalde bambaşka yılın fontoten güzeli olursun
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