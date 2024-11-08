Telefonundan iğrenç görüntüler çıkmıştı! Narin'in köyündeki imamla ilgili yeni gelişme

Diyarbakır’ın Tavşantepe Mahallesi’nde cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada köyün imamı R.K.'nın telefonunda cinsel içerikli görüntüler tespit edilmişti.

Gözaltına alınan R.K.’nin el konulan telefonunda, kendisinin de bulunduğu birçok cinsel içerikli video ve yazışmanın bulunduğu öne sürülmüştü.

"EVLİ BİR ÇİFTLE TANIŞTIK, BİRLİKTE OLDUK"

İmamın sorgusunda, “Telefonunuzda pek çok porno video var, videolardan birinde sizin de bulunduğunuz bir grup seks videosu var” sorusuna, “Evli bir çiftle tanıştık, daha sonra Diyarbakır’a geldiler, birlikte olduk” şeklinde yanıt verdiği iddia edilmişti.

AÇIĞA ALINDI

tv100'ün haberine göre bu olay sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı hemen harekete geçerek imam R.K. hakkında idari soruşturma başlatmıştı. Yeni gelişmede imamın açığa aldığı öğrenildi.