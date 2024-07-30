Telefonundan örgütsel fotoğraflar çıkmıştı! Savunması 'pes' dedirtti: 'Evlenmemek için...'

Muğla’nın merkez ilçesi Menteşe’deki otogarda görevli güvenlik görevlisi, dün saat 10.30 sıralarında genç bir kızın telefonunu kullandığı sırada terör örgütü PKK/KCK'ya ait örgütsel fotoğraflar gördü. Güvenlik görevlisinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbarın ardından otogara, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri sevk edildi. Yapılan görüşmede örgüte katılmak için Van'a gideceğini belirten Pervin Erden, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmaktan savcılığın talimatı ile gözaltına alındı.

"EVLENMEMEK İÇİN PKK'YA KATILMAYA KARAR VERDİM"

Erden’in savcılıktaki ifadesinde Instagram, Tiktok ve Kwai isimli sosyal medya uygulamalarında hesabı bulunduğunu anlatarak, “Cep telefonu üzerinde yapılan incelemede ele geçirilen görüntülerin bir kısmını sosyal medya hesaplarından paylaştım. Paylaşımları yapmanın suç olduğunu biliyordum. Kimseyi umursamadığım için paylaştım. Ailem beni istemediğim biri ile evlendirmeye çalıştığı için Dalaman'da yaşayan kuzenim S.Y.’nin yanına geldim. Buraya geldiğimden ailemin haberi yoktu. Yaklaşık 15 gün Dalaman'da kaldıktan sonra aileme burada olduğumu söyledim. Dalaman'da olduğumdan haberleri olmasına rağmen beni yanlarına çağırmadılar. Evlenmemek için PKK/KCK terör örgütüne katılmak için Van'a gitmeye karar verdim. Muğla otogarına geldiğimde otogarda bulunan güvenlik görevlileri yanıma geldiler. Bana soru sormaya başladılar. Bu esnada telefonumdaki PKK/KCK terör örgütü mensuplarına ilişkin görselleri gördüler. Daha sonra durumu polise bildirdiler. Polis ekipleri yanıma geldiğinde onlara örgüte katılmak için Van'a gideceğimi söyledim. Onlar da beni ifade almak üzere emniyete götürdüler” dediği öğrenildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Pervin Erden tutuklandı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır