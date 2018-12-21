HABER

Telefonunu gasp ettikleri çocuğu bıçakladılar

YAŞAM HABERLERİ  | 21.12.2018 16:38 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ'de arkadaşlarını beklerken 3 kişi tarafından önü kesilerek telefonu ve bir miktar parası gasp edilen 16 yaşındaki Barış C.

Telefonunu gasp ettikleri çocuğu bıçakladılar

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)-ŞİŞLİ'de arkadaşlarını beklerken 3 kişi tarafından önü kesilerek telefonu ve bir miktar parası gasp edilen 16 yaşındaki Barış C. saldırganlardan biri tarafından bacağından bıçaklandı. Yakındaki sağlık ocağına sığınan Barış C. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay Feriköy Mahallesi, Gediz Sokakta saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre arkadaşlarıyla buluşmaya gelen 16 yaşındaki Barış C.'nin yanına 3 kişi geldi. Barış C.'yi köşeye sıkıştıran 3 kişi telefonunu ve bir miktar parasını gasp etti. Telefonunu vermek istemeyen Barış C. saldırganlardan Bülent D. tarafından bacağından bıçaklandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken Barış C. ise yakındaki bir sağlık ocağına sığındı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ocağında ilk müdahalesi yapılan Barış C. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olayı anlatan Hüseyin Esetekin, "Çocuğu önünü kesen 3 kişi, telefonunu ve parasını istemiş, çocukta vermeyince ayağından bıçaklamışlar. Sonrada olayı gerçekleştiren kaçmış" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

Telefonunu gasp ettikleri çocuğu bıçakladılarTelefonunu gasp ettikleri çocuğu bıçakladılarTelefonunu gasp ettikleri çocuğu bıçakladılar

PARTNERiPhone'lara bir yasak daha yolda!iPhone'lara bir yasak daha yolda!
Mahkemeden, İzmir Tüp Geçiş Projesi için verilen ÇED'e iptalMahkemeden, İzmir Tüp Geçiş Projesi için verilen ÇED'e iptal
Annesinin mezarı başında intihar ettiAnnesinin mezarı başında intihar etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Tuğba Ekinci, Acun Ilıcalı'yı övdü! Olay oldu

Tuğba Ekinci, Acun Ilıcalı'yı övdü! Olay oldu

TRT ekibi Birleşik Arap Emirlikleri'nde alıkonuldu!

TRT ekibi Birleşik Arap Emirlikleri'nde alıkonuldu!

Tunceli'de mağarada kıstırılan teröristlerin önceki görüntüleri ortaya çıktı

Tunceli'de mağarada kıstırılan teröristlerin önceki görüntüleri ortaya çıktı

Kimse ikna edemiyor! Vücudundaki yanıklar yüzünden...

Kimse ikna edemiyor! Vücudundaki yanıklar yüzünden...

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

'İstilacı tür' uyarısı gelmişti, korkulan oldu! Bir şehir bunu konuşuyor

'İstilacı tür' uyarısı gelmişti, korkulan oldu! Bir şehir bunu konuşuyor

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar uyarısı)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar uyarısı)

21 yıl sonra hayatının şokunu yaşadı!

21 yıl sonra hayatının şokunu yaşadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'La Casa De Papel' çetesi Kocaeli'nde yakalandı

'La Casa De Papel' çetesi Kocaeli'nde yakalandı

Doğru bilinen yanlışlar! Telefonu şarjı bitmeden şarj ederseniz...

Hepimiz yapıyoruz! Telefonu şarjı bitmeden şarj edince...

200 haneden yalnızca minare su yüzünde kaldı!

200 haneden yalnızca minare su yüzünde kaldı!

Baretler sanata dönüştü

Baretler sanata dönüştü

Sarıkamış'ta yavru ayı şaşkınlığı! Gören telefonuna sarıldı

Hem de en işlek caddede! Gören telefonuna sarıldı

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.