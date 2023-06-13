Telefonunu kaybedince yardım istemiş... Rus turistin öldürülmesi olayında korkunç detay! '100-150 euro verirsen...'

Beyoğlu'ndaki dehşete düşüren olayda Rus turistin yardım isteyince çıkan kavgada öldürüldüğü ortaya çıktı! Rus turist Vyacheslav Nechıpochuk'nun öldürülmesiyle ilgili C.K. ve U.A. tutuklandı. Olay yerinde bulunan ve gözaltına alınan Ş.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

"100-150 EURO VERİRSEN YARDIM EDERİZ"

Poliste ifade veren Ş.Y.'nin Rus turistin cep telefonunu kaybettiğini söyleyerek yanlarına geldiğini anlatarak, “Sarhoştu. Gelip cep telefonunu kaybettiğini, yardım edip edemeyeceğimizi sordu. C.K. turiste, 100-150 Euro verirsen yardım ederiz diyerek, ceplerini karıştırmaya başladı. Bu nedenle tartışma çıktı. Olay kısa sürede kavgaya dönüştü. C.K., turisti bıçakladı. İlk anda bir şey anlamadık. Ancak sonra kanları görünce oradan kaçtık" dediği kaydedildi. (DHA)



