HABER

Telefonunu şarj etmek için kokpite girmeye çalışan yolcu uçaktan atıldı

26.09.2018 13:46 | Son Güncelleme

Hindistan'da bir iç hat uçuşunda uçak havalanmak üzereyken telefonunu şarj etmek için kokpite girmeye çalışan yolcu uçaktan indirildi.

Telefonunu şarj etmek için kokpite girmeye çalışan yolcu uçaktan atıldı

Hint medyasındaki bazı haberlerde sarhoş olduğu belirtilen yolcu, Mumbai-Kalküta seferini yapmak için havalanmaya hazırlanan IndiGo havayollarına ait uçağın kokpitine girmeye çalıştı.

IndiGo şirketinden yapılan açıklamada "Bir uçağımız yerde olduğu sırada söz dinlemeyen bir yolcu telefonunu şarj etmesi gerektiğini söyleyerek kokpite girmeye çalıştı. Yolcu uçaktan çıkartıldı ve güvenlik ihlali gerekçesiyle polise teslim edildi" denildi.

Polisin yolcuyu sorguladıktan sonra serbest bıraktığı belirtildi.

Pazartesi günü de, başkent Delhi'den Bihar eyaletinin başenti Patna'ya giden uçakta bir yolcu, uçak havadayken arka kapısını açmaya çalışmıştı. Bir başka yolcunun ihbarı üzerine kabin ekibi devreye girmiş ve Patna'da polise teslim edilmişti.

PARTNERÜnlü söz yazarı dava açacak!Ünlü söz yazarı dava açacak!
Can Dündar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soru sormayı planlıyorCan Dündar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soru sormayı planlıyor
ABD Patriotları Ortadoğu'dan çekiyorABD Patriotları Ortadoğu'dan çekiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TELEFON şarj Kokpit uçak mumbai-kalküta Indigo panik

En Çok Okunan Haberler

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

Her satırı iğrenç! Kadınlara fuhuş yaptıran baba öz kızını istismar etti

Her satırı iğrenç! Kadınlara fuhuş yaptıran baba öz kızını istismar etti

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

Fenerbahçe Phillip Cocu kararını verdi

Fenerbahçe Phillip Cocu kararını verdi

Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu

Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Can Dündar, Erdoğan'ın Almanya ziyaretinde soru sormayı planlıyor

Can Dündar, Erdoğan'ın Almanya ziyaretinde soru sormayı planlıyor

ABD Patriotları Ortadoğu'dan çekiyor

ABD Patriotları Ortadoğu'dan çekiyor

ABD Adalet Bakanlığı duyurdu! O isimle ilgili flaş karar

ABD Adalet Bakanlığı duyurdu! O isimle ilgili flaş karar

Hastalarını tedavi etmek için canlı canlı gömüyor!

Hastalarını tedavi etmek için canlı canlı gömüyor!

Metroda yayılarak oturan erkeklere 'sulu' uyarı

Metroda yayılarak oturan erkeklere 'sulu' uyarı

Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu

Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.