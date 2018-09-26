Telefonunu şarj etmek için kokpite girmeye çalışan yolcu uçaktan atıldı

Hint medyasındaki bazı haberlerde sarhoş olduğu belirtilen yolcu, Mumbai-Kalküta seferini yapmak için havalanmaya hazırlanan IndiGo havayollarına ait uçağın kokpitine girmeye çalıştı.
IndiGo şirketinden yapılan açıklamada "Bir uçağımız yerde olduğu sırada söz dinlemeyen bir yolcu telefonunu şarj etmesi gerektiğini söyleyerek kokpite girmeye çalıştı. Yolcu uçaktan çıkartıldı ve güvenlik ihlali gerekçesiyle polise teslim edildi" denildi.
Polisin yolcuyu sorguladıktan sonra serbest bıraktığı belirtildi.
Pazartesi günü de, başkent Delhi'den Bihar eyaletinin başenti Patna'ya giden uçakta bir yolcu, uçak havadayken arka kapısını açmaya çalışmıştı. Bir başka yolcunun ihbarı üzerine kabin ekibi devreye girmiş ve Patna'da polise teslim edilmişti.
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