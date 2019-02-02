Telefonunu takside unutan Alman turistten Türkçe teşekkür

İSTANBUL,(DHA)-TÜRKİYE’YE gelen Alman turist, cep telefonunu unuttuğu taksiye kısa sürede ulaşmasını sağlayan Beyaz Masa yetkililerine Türkçe teşekkür etti.

Arkadaşıyla Üsküdar’a gelen Alman turist Tatyana taksiden indikten kısa bir süre sonra cep telefonunu araçta unuttuğunu fark etti. Büyük panik yaşayan Tatyana durumu, Üsküdar’daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa yetkilileriyle paylaştı. Tatyana, kısa süre içerisinde taksiciye ulaşıp cep telefonuna kavuşmasını sağlayan Beyaz Masa yetkililerine Türkçe teşekkür etti.

Alman turist Tatyana, bir arkadaşıyla birlikte tatilini Türkiye’de geçirmek için bir süre önce İstanbul’a geldi. Bugünkü gezi rotası olan Üsküdar’a gitmek için kaldıkları otele taksi çağırdı. Ardından taksiye binen turistler Üsküdar Meydan’da araçtan indi. Tatyana, bir süre sonra cep telefonunun yanında olmadığını fark etti. Biraz önce indikleri takside unuttuğunu hatırlayınca büyük panik yaşadı. Gözyaşlarına boğulan Tatyana durumu, hemen yakınındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü Beyaz Masa birimine bağlı İletişim Noktası’ndaki yetkililere anlatarak yardım istedi.