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Telefonunu takside unutan Alman turistten Türkçe teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 17:04 | Son Güncelleme

TÜRKİYE’YE gelen Alman turist, cep telefonunu unuttuğu taksiye kısa sürede ulaşmasını sağlayan Beyaz Masa yetkililerine Türkçe teşekkür etti.

Telefonunu takside unutan Alman turistten Türkçe teşekkür

İSTANBUL,(DHA)-TÜRKİYE’YE gelen Alman turist, cep telefonunu unuttuğu taksiye kısa sürede ulaşmasını sağlayan Beyaz Masa yetkililerine Türkçe teşekkür etti.

Arkadaşıyla Üsküdar’a gelen Alman turist Tatyana taksiden indikten kısa bir süre sonra cep telefonunu araçta unuttuğunu fark etti. Büyük panik yaşayan Tatyana durumu, Üsküdar’daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa yetkilileriyle paylaştı. Tatyana, kısa süre içerisinde taksiciye ulaşıp cep telefonuna kavuşmasını sağlayan Beyaz Masa yetkililerine Türkçe teşekkür etti.

Alman turist Tatyana, bir arkadaşıyla birlikte tatilini Türkiye’de geçirmek için bir süre önce İstanbul’a geldi. Bugünkü gezi rotası olan Üsküdar’a gitmek için kaldıkları otele taksi çağırdı. Ardından taksiye binen turistler Üsküdar Meydan’da araçtan indi. Tatyana, bir süre sonra cep telefonunun yanında olmadığını fark etti. Biraz önce indikleri takside unuttuğunu hatırlayınca büyük panik yaşadı. Gözyaşlarına boğulan Tatyana durumu, hemen yakınındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü Beyaz Masa birimine bağlı İletişim Noktası’ndaki yetkililere anlatarak yardım istedi.

TATYANA: “BEYAZ MASA SAYESİNDE BULUNDU, ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM”
İletişim Noktası’ndaki İBB yetkilileri, önce turistlerin kaldıkları otelin müdürüyle görüştü. Ardından kamera kayıtları incelenerek taksinin plakası tespit edildi. Plaka, sistem üzerinden taratılarak şoförün iletişim bilgilerine erişildi.

Taksi şoförü ile irtibata geçilerek turiste ait cep telefonunu Üsküdar Meydan’daki İBB İletişim Noktası’na getirmesi istendi. Taksi şoförü kısa süre içerisinde unutulan telefonu teslim etti. Cep telefonuna tekrar kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Tatyana, “Cep telefonumu takside unuttum. Beyaz Masa sayesinde bulundu. Çok mutluyum. Teşekkür ederim” dedi.

Telefonunu takside unutan Alman turistten Türkçe teşekkür

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