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Telefonunu vermemek için direnen genci öldüren zanlı yakalandı 

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 12:40 | Son Güncelleme

GAZİANTEP’te, cep telefonunu gasp etmek istediği Muhammed Nağme’yi (17), kendisine direnince tabanca ile vurarak öldüren M.D.

Telefonunu vermemek için direnen genci öldüren zanlı yakalandı 

Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, cep telefonunu gasp etmek istediği Muhammed Nağme’yi (17), kendisine direnince tabanca ile vurarak öldüren M.D. (22), polis operasyonu ile yakalandı.
Olay, 9 Temmuz günü Şenyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Parkta oturan Muhammed Nağme'nin yanına gelen M.D. cep telefonunu istedi. Nağme, telefonunu vermek istemeyince tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.D., yanındaki tabancayı çekip, Nağme'ye ateş ettikten sonra telefonu alarak kaçtı. Muhammed Nağme olay yerinde hayatını kaybetti.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin M.D. olduğunu belirledi. Nağme’nin telefon kayıtlarını inceleyen ekipler telefonun Y.U.’da olduğunu tespit etti. Düztepe Mahallesi'nde olduğu belirlenen şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler M.D. ve telefonu satın aldığı belirlenen Y.U.'yu yakaladı.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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