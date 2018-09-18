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Telefonunu vermeyince bıçaklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2018 11:53 | Son Güncelleme

KONYA'da, akaryakıt istasyonunda güvenlik görevlisi olarak çalışan Turan Mert, yanına gelen ve akrabalarını aramak için cep telefonunu isteyen 2 kişiyi ret yanıtı verince başından bıçaklandı.

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, akaryakıt istasyonunda güvenlik görevlisi olarak çalışan Turan Mert, yanına gelen ve akrabalarını aramak için cep telefonunu isteyen 2 kişiyi ret yanıtı verince başından bıçaklandı. Mert, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 kişi polis tarafından yakalandı. Olay, saat 01.00 sıralarında Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Aslanlı Kışla Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda çalışan Turan Mert'in yanına gelen daha önceden tanımadığı Ali Ö. ve Coşkun A., iddiaya göre bir akrabasını aramak için Mert'ten cep telefonunu istedi. Mert de 2 kişinin durumundan şüphelendiği için telefonunu vermedi. Bunun üzerine Mert ve 2 kişi arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Coşkun A., Mert'e bıçakla saldırıp başından yaraladı. Durumu fark eden diğer çalışanlar müdahale edip kavgayı ayırdı. Kanlar içinde kalan Mert, çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mert'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaçan 2 kişi de yaklaşık 100 metre ilerideki tramvay durağında polis tarafından yakalandı.

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