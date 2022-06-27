Telefonunu bataryasından dolayı cebinden çıkarmaya korkanlar için en iyi bataryalı telefonlar

Film izlemek, oyun oynamak, fotoğraflar çekmek, sosyal medyada gezinmek, çağrı görüşmeleri yapmak ve çeşitli uygulamaları en pratik şekilde kullanmak için tercih edilen akıllı telefonların, başarılı bir bataryaya sahip olması çok önemli. Güçlü bataryalar, hızlıca şarj olup minimum güç tüketerek maksimum performans sergiliyor. Böylece şarj problemi ortadan kalkıyor. Hazırsanız bataryasıyla fark yaratan telefonları sıraladığımız listemizi inceleyelim!

1. Kusursuz Güç: Xiaomi POCO X4 Pro Akıllı Telefon

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"En iyi bataryaya sahip akıllı telefon hangisi?" sorusunu soranlara sıklıkla tavsiye edilen Xiaomi POCO X4 Pro Akıllı Telefon, güç ve performans odaklı donanımı sayesinde etkileyici bir şarj deneyimi yaşatıyor. 5000 mAh pil gücü bulunan model, 67 w turbo şarj desteğine sahip. Amoled ekranıyla öne çıkan akıllı cep telefonu, etkileyici bir görsellik sunuyor ve her ayrıntının net bir şekilde görülmesini sağlıyor. SGS Eye Care sertifikası bulunan model, ortama göre otomatik parlaklık ayarı ve renk değişimi yaparak gözleri yormuyor. Ürünün 108 MP üçlü kameraya sahip olması da cabası!

2. Gelişmiş pil ömrü: Apple iPhone 13 128 GB Cep Telefonu

Tercihini her zaman kaliteli ürünlerden yana kullananların mutlaka göz atması gereken Apple iPhone 13 128 GB Cep Telefonu, optimize edilmiş pil performansıyla kullanıcılarının yüzünü güldürüyor. Canlı renklere sahip OLED ekranıyla muhteşem bir görsellik sunan modelin ekranı, güneş ışığında bile net görülebiliyor. Ekranın OLED olması güç tasarrufu yapılmasına da katkı sağlıyor. En uzun bataryalı akıllı telefon modelleri arasında bulunan ürün, dolu şarjla 19 saate kadar video oynatabiliyor. Güçlü A15 bionic çipi sayesinde oyun ve yüksek güç gerektiren diğer uygulamalarda maksimum performans sunarak pil ömrünü uzatıyor.

3. Kaliteli ve performanslı: Samsung Galaxy M12 128 GB Cep Telefonu

Modern görünümüyle kullanıcıların beğenisini kazanan Samsung Galaxy M12 128 GB Cep Telefonu, tasarımının yanı sıra birbirinden başarılı özellikleriyle de dikkatleri üzerine topluyor. 6.5 inç boyutundaki geniş ekranı, oyun oynarken ve film izlerken keyifli anlar yaşatıyor. Modelin en önemli özelliği yazılımına entegre edilen üst düzey güvenlik koruması. Böylece önemli bilgiler, kötü amaçlı yazılım ve programlardan korunabiliyor. Model, 123 derecelik ultra geniş açısıyla başarılı fotoğrafların çekilmesine yardımcı oluyor. 5000 mAh pil kapasitesi bulunan telefon, uzun saatler boyunca rahatlıkla kullanılabiliyor. Ayrıca 15 w hızlı şarj desteği de mevcut.

4. Ultra geniş pil ömrü: Realme C25s 128 GB Cep Telefonu

En iyi bataryalı telefonlar arasında önemli bir yere sahip olan Realme C25s 128 GB Cep Telefonu, şarj konusunda kullanıcılarını asla yarı yolda bırakmıyor. 6000 mAh pil ömrü ve helio G85 işlemcisi sayesinde etkileyici bir pil performansı sergiliyor. Ayrıca ekstra güç ve tasarruf seçenekleri sunarak günün yoğunluğuna göre pil modları seçmenize imkân tanıyor. Oyun performansıyla kullanıcılarını etkileyen model, işlemci gücü ve 4 GB RAM'i sayesinde yüksek performans sergiliyor. Parmak izi tarayıcısıyla öne çıkan model, güvenli kullanım sunuyor.

5. İhtiyaç duyduğunuz tüm özellikler: Xiaomi Redmi Note 10S 6 GB 128 GB Cep Telefonu

En kaliteli cep telefonu markaları arasında yer alan Xiaomi, birçok başarılı akıllı cep telefonu üreterek geniş çeşitlilik sunuyor. En iyi bataryalı telefon modelleri arasında bulunan Xiaomi Redmi Note 10S 6 GB 128 GB Cep Telefonu, full HD çözünürlüğe sahip amoled ekranıyla 16 milyona kadar renk sayısı sunuyor. Böylece ekrandaki her görsel, en kaliteli şekilde görülüyor. 5000 mAh bataryaya sahip modelin hızlı şarj özelliği de bulunuyor. Böylece kısa süre şarjda kalsa bile uzun saatler boyunca rahatlıkla kullanılabiliyor. Ayrıca model, yüksek performans gösteren kamerasıyla da öne çıkıyor.

6. Bütçesi kısıtlı olanlara: Casper Via E4 32 GB Cep Telefonu

Uygun fiyatlı ve iyi bir pil performansı sergileyen cep telefonu satın almak isteyenlere, en iyi bataryalı telefonlar arasında yer alan Casper Via E4 32 GB Cep Telefonu önerisi yapılıyor. 4000 mAh batarya kapasitesine sahip model, 8 çekirdekli 12 nm'lik işlemcisiyle optimize bir pil performansı sergiliyor. Böylece gün boyu kullanıcılarına tam destek sunuyor. Modelin bir diğer önemli özelliği, çok kaliteli fotoğraflar çekebilmesi. Geniş açılı kamerası, harika manzara fotoğrafları çekebiliyor. Aynı şekilde ön kamerası da sosyal medyaya koyulabilecek başarılı selfieler çekilmesine yardımcı oluyor.

7. Hedefi maksimum performans olanlara: Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256 GB Cep Telefonu

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En iyi bataryaya sahip telefonlar arasında ilk sıralarda yer alan Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256 GB Cep Telefonu, üst düzey kullanım sunarak kullanıcılarının takdirini kazanıyor. Malzeme kalitesiyle öne çıkan model, zarif ve pürüzsüz bir dokuya sahip. Güçlü işlemcisi ve 12 GB RAM kapasitesi sayesinde jet hızında kullanım sunuyor. Modelin önemli özellikleri arasında yer alan 256 GB kapasitesindeki geniş depolama alanı, sevilen fotoğraf, video, film, oyun ve çeşitli uygulamaların yer sıkıntısı yaşamadan telefona kaydedilmesini sağlıyor. Model, 5000 mAh pil kapasitesi ve güç yönetimiyle de fark yaratıyor.

8. Sade ve şık tasarım: Reeder P13 Blue Max Pro 256 GB

Sade tasarımlı ve şık bir telefon modeli olan Reeder P13 Blue Max Pro 256 GB, sahip olduğu başarılı ve kullanışlı özellikleri ile kullanıcılarının birçok işlerini en pratik şekilde halletmelerine yardımcı oluyor. Yüksek bataryasıyla gün boyu şarj sıkıntısı yaşatmadan kullanılan model, geniş depolama alanıyla da dikkat çekiyor. Telefon, 256 GB depolama alanı sunmasının yanı sıra hafıza kartı desteğine de sahip. Böylece kullanıcılarını sürekli uygulama silme derdinden kurtarıyor. 6.51 inç boyutundaki IPS LCD dev ekranıyla büyük ekranlı telefon sevenlerin radarına hızlıca giriş yapıyor.

9. Dilediğiniz gibi fotoğraf çekin: Huawei Nova 9 SE Cep Telefonu

En iyi akıllı cep telefonu çeşitleri arasında üst sıralarda bulunan Huawei Nova 9 SE Cep Telefonu, modern tasarımının yanı sıra özellikleriyle de fark yaratıyor. Hızlı şarj özelliğiyle dikkat çeken model, 15 dakikada %60, 36 dakikada ise tamamen şarj olabiliyor. Böylece zamanı kısıtlı olanları uzun şarj etme süresinden kurtarıyor. 4000 mAh kapasiteli bataryası ve başarılı donanımı sayesinde verimli pil kullanımı sunuyor. Modelin en önemli özelliği ise 108 MP yüksek çözünürlüklü kameraya sahip olması. Ayrıca kamera kısmında yapay zekâ desteği bulunması da önemli bir avantaj.

10. Fiyat performans ürünü: GENERAL MOBILE GM21 Plus Tek SIM Akıllı Telefon

Ekonomik açıdan avantaj yaratan ve üstün özellikleriyle harika kullanım sunan GENERAL MOBILE GM21 Plus Tek SIM Akıllı Telefon, en iyi bataryalı cep telefonu modelleri arasında bulunuyor. 5050 mAh yüksek kapasiteli pile sahip olan model, gelişmiş güç yönetimi sayesinde enerjinin en verimli şekilde kullanılmasını sağlıyor. Böylece pili çok değer kaybetmeden uzun saatler oyun oynama ve video izleme gibi aktiviteler yapılabiliyor. 8 çekirdekli işlemcisi ve 4 GB RAM kapasitesiyle hızlı ve akıcı bir kullanım sunuyor. Kamera performansıyla da kullanıcılarının yüzünü güldüren model, birbirinden başarılı fotoğrafların çekilmesini sağlıyor.