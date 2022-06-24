Telefonunun şarjı hızlı bitenler ve bundan muzdarip olanlara powerbank önerileri

Gün boyu eve veya ofise uğramayı planlamıyorsunuz. Belki pikniğe ya da kampa gittiniz. Gün boyu dışarıda halletmeniz gereken birçok iş var. Fakat telefonunuzun şarjı maalesef o kadar uzun süre dayanmıyor. Telefonu kullanmasanız bir yere kadar idare edebilir ama sonuçta yine şarj etmeniz gerekecek. "Bu işe bir çözüm yok mu?" diyorsanız size güzel bir önerimiz var! Powerbank teknolojisi öyle gelişti ki artık hafif ve kullanışlı bir modelle şarj sorunu yaşamadan günü geçirmek mümkün. Hatta büyük ve güçlü bir model alırsanız ailenizdeki herkesin telefonunu şarj edebilirsiniz. Gelin, hesaplı ve kullanışlı powerbank modellerine hep birlikte göz atalım.

1. Hypergear Powerbank ile şarj bitmesine son

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Hypergear Powerbank, 10.000 mAh gücüyle telefonunuzu hızlıca tam olarak şarj edebiliyor. USB Type-C ile şarj olan cihaz, telefonunuzu gün boyu şarj sorunu olmadan kullanmanıza yardım ediyor. Hafif yapısı ve uygun fiyatıyla dikkat çeken ürün, şık tasarımıyla da beğeni kazanıyor. Ürünün kompakt tasarımı sayesinde çantanızda taşıyabilir, ihtiyaç duyduğunuz her an ürünle cep telefonunuzu şarj edebilirsiniz. Beyaz renkli powerbankin üzerinde yer alan ışıklar, cihazın şarj durumu hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlıyor. Böylece cihazın telefonunuzu şarj etmek için yeterli güçte olup olmadığını kolayca görebiliyorsunuz.

2. Pratik ve fonksiyonel: Prepare Powerbank

Çok fonksiyonlu Prepare Powerbank, ihtiyaç duyduğunuz bütün özellikleri bulunduruyor. Aynı anda 2 cihazı şarj edebilen powerbank, siyah rengi ve şık tasarımıyla herkesin beğenisini kazanıyor. 10.000 mAh gücü ile ortalama bir cihazı 3-4 kere çok rahat şarj edebilen cihaz, güvenli şarj için devre koruması da bulunduruyor. Akıllı telefon, kulaklık, akıllı saat ve hoparlör gibi cihazları ister kablolu ister kablosuz olarak şarj etmenizi sağlıyor. Aynı zamanda stant olma özelliği ile kablosuz olarak telefonu şarj ederken bir şeyler izlemenize de imkân tanıyor.

3. Hızlı şarj ile tanışın: Xiaomi Mi 18W Fast Charge Powerbank 3

Xiaomi Mi 18W Fast Charge Powerbank 3, 10000 mAh güç kapasitesine sahip. Gün içerisinde telefonu en az bir kere şarj edebilen ürün, telefonun batarya büyüklüğüne göre bir kez daha tam şarj edebilme imkânı sunuyor. Üzerinde yer alan 2 adet USB çıkışı sayesinde 2 cihazı aynı anda şarj edebiliyor. Aynı zamanda cihazda 1 adet micro USB ve 1 adet de Type-C girişi bulunuyor. Üzerinde yer alan LED göstergeler ise ürünün şarj durumunu takip etmenize yardım ediyor. Kompakt tasarımlı ürün kolay taşındığı için her yerde size eşlik edebiliyor.

4. Kompakt tasarımı ve kolay kullanım: Magsafe Kablosuz Powerbank

iPhone cep telefonlarına uyumlu olarak tasarlanan Magsafe Kablosuz Powerbank, 15 watt enerji gücü ile telefonunuzu hızlı bir şekilde şarj ediyor. "Kompakt tasarımlı, yer kaplamayacak ve taşıması kolay bir ürün arıyorum." diyorsanız model, tam size göre. Ürün, telefonunuzun arkasına kolayca tutunduktan sonra şarj etmeye başlıyor. iPhone 12 Mini veya iPhone 13 Mini'ye %70, Standat ve Pro Iphone 12 - 13 modellerine ise %60'a kadar ek şarj desteği sunuyor. Isınmaya karşı dayanıklı olan cihaz, güçlü bir mıknatısa sahip. Ürünle "Ya şarjım biterse?" endişesine son vermeye ne dersiniz?

5. Arkadaş ortamında şarjı biten kalmasın: Xiaomi Redmi Powerbank

Yüksek hassasiyetli direnç, endüktans ve kapasitans gibi bileşenleri içeren ve gelişmiş yongaları ile stabil çalışma imkânı veren Xiaomi Redmi Powerbank, şarj edilebilen tüm taşınabilir cihazlar için âdeta batarya görevi görüyor. Günlük kullanım için gelişmiş güvenlik özelliklerine sahip olan model, akıllı cihazların pillerinin zarar görmemesi adına aşırı şarj ve deşarj gibi olumsuz durumların önüne geçiyor. Statik elektriğe karşı dayanıklı olan üründe aşırı ısınma koruması da yer alıyor. Aşınmaya karşı dayanıklı malzemeden üretildiği için uzun yıllar size eşlik ediyor.

6. "Bana hiç bitmeyecek bir enerji kaynağı lazım." diyenlere: Teknoloji Gelsin Powerbank

"Bana öyle bir şey önerin ki yanımda âdeta taşınabilir bir elektrik santrali olsun." diyenlere 80000 mAh gücündeki Teknoloji Gelsin Powerbank'i öneriyoruz. Cihazın üzerindeki LED ekranı, ürünün ne kadar şarjı kaldığını takip etmenizi sağlıyor. Ürün, 4 adet USB çıkışı ile aynı anda 4 farklı mobil cihazı şarj edebiliyor. Aynı zamanda ürün üzerinde 1 adet lightning, 1 adet micro-USB ve 1 adet Type-C girişi yer alıyor. Hızlı şarj özelliği de bulunan ürün; uzun saatler evden uzak kalanlara, piknik ve kamp meraklılarına gün boyu telefon kullanma özgürlüğü vadediyor.

7. Her zaman yanınızda: Energizer Ultimate Kablosuz Vantuzlu Taşınabilir Şarj Cihazı

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Hiç yanınızdan ayırmayacağınız, kompakt ve kullanımı kolay bir ürün arıyorsanız Energizer Ultimate Kablosuz Vantuzlu Taşınabilir Şarj Cihazı; sizin için doğru seçim olabilir. Vantuzları ile cep telefonuna kolayca tutunan ürün, kablosuz şarj teknolojisi ile telefonunuzu kullanırken bile şarj edebiliyor. Hafif ve küçük yapısı ile kullanımı oldukça kolay olan powerbank, quich charge 3.0 özelliğine sahip. Bu özellik sayesinde telefonunuzun bataryasını 30 dk'da %50 oranında doldurabiliyor. Üstelik üründe aşırı güç, aşırı akım koruması ve ısınmaya karşı koruma özellikleri de bulunuyor.

8. Şık görüntüsü ve kompakt yapısı ile: TTEC Duo LED Taşınabilir Şarj Aleti

10.000 mAh enerji kapasiteli TTEC Duo LED Taşınabilir Şarj Aleti, hayatınızı kolaylaştıracak ürünlerden biri. Beyaz renkli ve oldukça şık bir tasarıma sahip olan powerbank, LED göstergesiyle oldukça kullanışlı. Bu LED gösterge üzerinden anlık olarak cihazın ne kadar pil kapasitesinin kaldığını görmek mümkün. 2 adet USB çıkışı bulunan ürün üzerinde aynı zamanda 1 adet micro USB ve 1 adet Type-C girişi yer alıyor. Her zaman yanında bulundurabileceğiz, 2 farklı mobil cihazı aynı anda şarj edebilen ve küçük boyutlu ürünü çok seveceğinizden hiç şüphemiz yok!