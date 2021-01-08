HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Telefonunuz şarj olurken bunu kesinlikle yapmayın!

Telefonunuz şarj olurken bunu kesinlikle yapmayın!

08.01.2021 11:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Telefonunuz şarj olurken bunu kesinlikle yapmayın!

Cep telefonları hayatın bir parçası olarak vatandaşların ellerinden düşmezken, bazı durumlarda batarya patlamaları yaralanmalara neden olabiliyor. Bu tür durumların önüne geçmek için özellikle orijinal aksesuarların kullanılması gerektiğini söyleyen uzmanlar, ayrıca telefonların düzenli şarj edilmesini ve şarjdayken kesinlikle telefonla oynanmaması gerektiğini söyledi.

Günlük hayatta en çok kullanılan eşyaların başında cep telefonları geliyor. Sosyal medya, iş, eğitim ve bankacılık gibi pek çok alanda cep telefonlarından faydalanılıyor. Elden düşmeyen cep telefonları bazı durumlarda ise tehlike yaratabiliyor. Şişen bataryanın patlayıp yangın çıkardığı ya da yaralanmalara yol açtığı biliniyor.

YAN SANAYİ ÜRÜNLERE DİKKAT

Telefon teknik servis firması yöneticisi Vedat Ece (39), "Çok sayıda tüketici evinde ve aracında orijinal olmayan birçok marka, model şarj cihazı kullanabiliyor. Başlıca sıkıntılardan biri yan sanayi adaptör ve kablo kullanılması. Şarjdayken oyun oynanması da büyük sıkıntı. Çok ısınmasına rağmen telefonun kullanılması da cihaza zarar veriyor. Birçok tüketici, yetkili servise gelmeye zamanı olmayıp, başka yerlerden yan sanayi batarya ediniyor. Bu da telefon patlamalarında en büyük sebeplerden birisi. Uzun süre telefonun şarjda kalması ya da zamansız şarja takma, yani şarjı bitmeden en ufak boşlukta şarj dolsun diye prize takılması da sorunların başında geliyor" dedi. Kullanıcılara tavsiyelerde bulunan Ece, "Özellikle kullanmış oldukları aksesuarların orijinal olmasına dikkat etsinler. Düzenli şarj etmelerini, zamansız şarj etmemelerini öneriyorum. Şarjdayken kesinlikle telefonlarıyla oynamamalarını öneriyorum" dedi. 

cepteki-tehlike-telefon_1417_dhaphoto3

"UZUN SÜRE ŞARJDA BIRAKMAYIN"

Telefon teknisyeni Tuncay Baz ise, "Telefonda batarya patlaması gibi bir tehlike söz konusu. Genellikle kullanıcı kaynaklı oluyor bu sorun. Başlıca sorunlar şunlar, uzun süre telefonun şarjda bırakılması. Bunun dışında yan sanayi ve orijinal olmayan ürünleri kullanmaktan da pil patlamaları olabiliyor. Ayrıca cep telefonlarımızın hızlı şarj desteği yoksa ve hızlı şarj kullanıyorsak bu da patlamalara yol açabiliyor. Öncelikle telefonlarımızı uzun süre şarj etmemeliyiz. Şarj seviyesi uyarı vermeden de telefonlarımızı şarja takmamalıyız. Bu nedenle uyarı verdiğinde telefonumuzu şarja takalım. Vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Telefonlar adeta bomba gibi. Bu işin şakası yok. Bu nedenle dikkatli olmalıyız" dedi.  

"BEN DE YAŞAR MIYIM DİYE KORKUYORUM"

Sosyal medyada telefon patlamalarını gördüğünü belirten Meriç Palaç (18), "'Benim telefonumda da böyle bir şey olur mu' diye korkuyorum. Telefonu direkt kulağıma tutmak yerine kulaklıkla konuşmayı tercih ediyorum. En azından patlama olursa kulağımda patlamasın diye. Elimde veya cebimde de patlasa sorun olur ama kulağımda patlaması daha tehlikeli. Toplumumuzda daha ucuz olduğu için yan sanayi malzemeler tercih ediliyor. Yan sanayi ürünler yüzünden bu tür sorunlar yaşanabilir" dedi.

Akıllı telefonları pandemi vurdu!Akıllı telefonları pandemi vurdu!

Fatih Demirbaş (18) ise Bu tür durumla karşılaşmamak için batarya değişimi gibi konularda orijinal ürün tercih ettiğini belirterek, "Orijinal ürün tercih etmemin sebebi daha uzun ömürlü olması. Yan sanayi ürünün patlama riski daha yüksek diye düşünüyorum" dedi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı! Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı!
Resmi açıklama geldi: WhatsApp'ın kararı onları etkilemeyecek!Resmi açıklama geldi: WhatsApp'ın kararı onları etkilemeyecek!
Allahümme Salli ve Allahümme Barik dualarının faziletiAllahümme Salli ve Allahümme Barik dualarının fazileti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sürpriz evlilik kararı! "En yakın arkadaşıma 'evet' dedim"

Sürpriz evlilik kararı! "En yakın arkadaşıma 'evet' dedim"

Trump'tan Kongre baskını açıklaması

Trump'tan Kongre baskını açıklaması

'Kafe ve restoranlar HES kodu şartıyla açılacak' iddialarına açıklama

'Kafe ve restoranlar HES kodu şartıyla açılacak' iddialarına açıklama

Bilim Kurulu toplantısının ardından flaş aşı açıklaması

Bilim Kurulu toplantısının ardından flaş aşı açıklaması

Bir Zamanlar Çukurova'ya damga vuran final! Güzel oyuncu ekrana böyle döndü

Bir Zamanlar Çukurova'ya damga vuran final! Güzel oyuncu ekrana böyle döndü

Türkiye için tarihi gün! Türksat 5A uydusu fırlatıldı

Türkiye için tarihi gün! Türksat 5A uydusu fırlatıldı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Diğer Haberler

WhatsApp'ın "zorunlu güncellemesi" AB ülkelerindeki kullanıcıları etkilemeyecek

Resmi açıklama geldi: WhatsApp'ın kararı onları etkilemeyecek!

Redmi Note 10 Pro ortaya çıktı

Redmi Note 10 Pro ortaya çıktı

AirPods Max için plastik kullanılacak

AirPods Max için plastik kullanılacak

Google Pixel 5 ses sorununu çözdü

Google Pixel 5 ses sorununu çözdü

İşte Apple CEO'su Tim Cook'un 2020 kazancı

İşte Apple CEO'su Tim Cook'un 2020 kazancı

Apple App Store rekor kazanç elde etti

Apple App Store rekor kazanç elde etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.