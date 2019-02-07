Telefonunuzda yüklüyse dikkat! Hemen silin, her şeyinizi çalıyor...

İşin ilginç tarafı milyonlarca kez indirilen bu uygulamaların hemen hepsi kamera veya fotoğraf düzenleme odaklı. İşte o uygulamalar...

Telefonunuzda bu uygulamalardan biri bile yüklüyse başınız dertte! Her şeyinizi çaldırabilirsiniz. İşte Google'ın uygulama mağazasından kaldırdığı ve milyonlarca insanın telefonuna yüklediği o uygulamalar...