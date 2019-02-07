HABER

Telefonunuzda yüklüyse dikkat! Hemen silin, her şeyinizi çalıyor...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.02.2019 10:24 | Son Güncelleme

Güvenlik yazılımı Trend Micro tarafından hazırlanan son rapora göre Google uygulama mağazası üzerinden zararlı yazılım barındıran 29 adet uygulama tespit edildi. Bu uygulamalar çeşitli taktikler ile kullanıcıların bilgilerini çalıyor veya trojan indirmesini sağlıyor.

İşin ilginç tarafı milyonlarca kez indirilen bu uygulamaların hemen hepsi kamera veya fotoğraf düzenleme odaklı. İşte o uygulamalar...

Telefonunuzda yüklüyse dikkat!

Telefonunuzda bu uygulamalardan biri bile yüklüyse başınız dertte! Her şeyinizi çaldırabilirsiniz. İşte Google'ın uygulama mağazasından kaldırdığı ve milyonlarca insanın telefonuna yüklediği o uygulamalar...
Pro Camera Beauty
Cartoon Art Photo
Emoji Camera
Artistic effect Filter
Art Editor
Beauty Camera
Selfie Camera Pro
Horizon Beauty Camera
Super Camera
Art Effects for Photo
Awesome Cartoon Art
Art Filter Photo
Art Filter Photo Effects
Cartoon Effect
Art Effect
Photo Editor
Wallpapers HD
Magic Art Filter Photo Editor
Fill Art Photo Editor
ArtFlipPhotoEditing
Art Filter
Cartoon Art Photo
Prizma Photo Effect
Cartoon Art Photo Filter
Art Filter Photo Editor
Pixture
Art Effect
Photo Art Effect
Cartoon Photo Filter
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yazılım zararlı uygulamalar akıllı telefon

En Çok Okunan Haberler

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Şule Çet davasında yeni gelişme! Dikkat çeken bardak detayı

Şule Çet davasında yeni gelişme! Dikkat çeken bardak detayı

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Bu kuzular üstün özellikli! İhale ile satılıyorlar!

Bu kuzular üstün özellikli! İhale ile satılıyorlar!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Çöken binada ölen ve yaralananların kimlikleri belli oldu

Çöken binada ölen ve yaralananların kimlikleri belli oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Hangi araç kaldırılırsa trafik açılır? (Zeka testi)

Hangi araç kaldırılırsa trafik açılır? (Zeka testi)

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

İşte 2019 yurt dışı telefon kayıt ücreti!

İşte 2019 yurt dışı telefon kayıt ücreti!

Kamerası en iyi telefonlar - Ağustos 2018

Kamerası en iyi telefonlar - Ağustos 2018

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fallout 76’nın çılgın fiyatlı deri ceketi alay konusu oldu

Fallout 76’nın çılgın fiyatlı deri ceketi alay konusu oldu

Şubat ayında piyasaya çıkacak oyunlar

Şubat ayında piyasaya çıkacak oyunlar

Viking temalı hayatta kalma oyunu Dead in Vinland Switch yolcusu

Viking temalı hayatta kalma oyunu Dead in Vinland Switch yolcusu

Dragon Quest’ten Dai Jump Force’a katıldı

Dragon Quest’ten Dai Jump Force’a katıldı

Metro Exodus sistem gereksinimleri açıklandı

Metro Exodus sistem gereksinimleri açıklandı

Kingdom Hearts 3 İnceleme Puanları Belli Oldu

Kingdom Hearts 3 İnceleme Puanları Belli Oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.