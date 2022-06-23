Telefonunuzu olduğundan çok daha hızlı şarj edecek kaliteli ve uzun ömürlü hızlı şarj modelleri

Hızlı tükenen şarj problemi için cep telefonu firmaları, daha verimli telefonlar yapmaya ve daha büyük bataryalar üretmeye çalışıyor. Onlar, bu teknolojiyi hızla geliştirmeye devam etse de; cep telefonlarının hayatımızda daha fazla önem kazanması, bu cihazları daha fazla kullanmamıza yol açıyor. Artan uygulamalar, ardı arkası kesilmeyen bildirimler derken telefonunun bataryası, günü kurtarmaz hâle geliyor. Bu sorunu çözmenin en iyi yollarından biri: hızlı şarj teknolojisi. Yüksek Watt gücü ile daha hızlı ve etkili bir şarj teknolojisi sunan ürünler sayesinde dakikalar içinde telefonu şarj ederek kesintisiz kullanım sağlamak mümkün oluyor. Eğer siz de telefonunuzu kısa sürede şarj etmek istiyorsanız birbirinden kaliteli hızlı şarj cihazı ürünlerine mutlaka göz atmalısınız!

1. Spigen PowerArc ArcStation Pro 65 W Hızlı Şarj Cihazı ile aynı anda iki cihazı şarj edin

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Spigen PowerArc ArcStation Pro 65 W Hızlı Şarj Cihazı, yüksek hızlı şarj sistemi sağlıyor. USB-C bağlantı noktasıyla donatılmış kompakt ve dayanıklı şekilde tasarlanan ürün, hızlı şarj teknolojisiyle aynı anda iki cihazı şarj edebiliyor. Gallium Nitride (GaN) teknolojisi sayesinde daha az ısı yayan model, minimum boyutuyla az yer kaplıyor. Ürünün Quantum Boost teknolojisi, en kısa sürede maksimum şarj desteğini sağlamasına yardımcı oluyor. Akıllı cihazlar için optimum voltajı sunan PE2007 sistemi sayesinde model, cihazları koruma altına alıyor. Ürünün 1. portu üzerinden 45 W, 2. portu üzerinden 20 W güç almak mümkün oluyor.

2. Hem pratik hem hızlı: Wowlcraft Wowlett 3 in 1 15 W Kablosuz Hızlı Şarj Standı

Wowlcraft Wowlett 3 in 1 15 W Kablosuz Hızlı Şarj Standı'yla cep telefonu, kulaklık ve akıllı saati aynı anda kablosuz şekilde şarj etmek mümkün oluyor. Ürün, 15 W güç desteğiyle hızlı ve kablosuz şarj sistemi sağlıyor. Mavi renkli ledleriyle şık görünüm sunan cihazda Apple ürünleri de rahatlıkla şarj edilebiliyor. Ürünün aynı zamanda stant görevi görmesi, kullanım kolaylığı sağlıyor. Bu sayede telefonunuzda film veya dizi izlerken aynı anda cihazınızı şarj edebiliyorsunuz. Ürün, telefonunuzu koyduğunuz bir alan olarak kullanılırken aynı zamanda telefonunuzun şarjını dolduruyor. Böylece beklenmeyen anlarda bataryanın bitmesi sorunu çözülüyor.

3. Anker PowerPort III Nano 20 W USB-C Güç Adaptörü ile Apple marka telefonunuzun şarj sorununu çözün

iPhone cep telefonları için tasarlanan Anker PowerPort III Nano 20 W USB-C Güç Adaptörü, 20 W güç çıkışı sağlıyor. Ürün, iPhone 8 ve üzeri modellerin bataryasını minimum sürede maksimum şarj sağlayarak dolduruyor. Cihazın yerden tasarruf sağlayan özel tasarımı, standart iPhone şarj cihazlarından %50 daha az yer kaplıyor. Yüksek kaliteli malzemeyle üretilen ürün, hem çantanızda daha az yer kaplıyor hem standart iPhone şarj cihazlarından daha fazla güç sağlıyor. Apple markalı telefon, kulaklık ve saat gibi cihazların dışında Samsung Galaxy serisine ait bazı telefonları da bu ürünle şarj etmek mümkün oluyor.

4. Hem Apple hem Android ürünleri için: Usams 33 W Type-C ve Type-A Girişli Dijital Göstergeli Hızlı Şarj Başlığı

Usams markası tarafından üretilen 33 W Type-C ve Type-A Girişli Dijital Göstergeli Hızlı Şarj Başlığı, iki farklı giriş destekliyor. Type-C USB girişi ile Apple marka cihazların şarjını dolduran ürün, Type-A girişi ile Android alt yapılı ürünleri şarj edebiliyor. Cep telefonlarından Macbooklara kadar birçok ürünü şarj eden model, aynı zamanda üzerinde yer alan göstergeyle farklılık yaratıyor. Dijital gösterge üzerinden ürünün ne kadar güç sağladığını görmek mümkün oluyor. Maksimum seviyede 33 W güç sağlayan cihaz, kısa sürede cihazınızın bataryasının büyük bölümünü doldurmayı vadediyor.

5. Ugreen Type-C to Type-C 100 W Hızlı Şarj ve Data Kablosu ile zamana meydan okuyun

Akıllı çip teknolojisi ile üretilen Ugreen Type-C to Type-C 100 W Hızlı Şarj ve Data Kablosu, hızlı şarj isteyenlerin en büyük yardımcıları arasında yer alıyor. Hızlı şekilde batarya dolumu yapabilmek için ilk adım, şarj başlığını değiştirmek; ikinci adım ise bu gücü destekleyebilecek bir şarj kablosu kullanmak oluyor. Aksi takdirde kablo, prizden gelen gücü yeterli seviyede mobil cihaza aktaramıyor ve hızlı şarj gerçekleşmiyor. Bu ürün, özellikle laptop ve tablet gibi büyük bataryalı cihazlar için oldukça ideal. Aynı zamanda bu model, cep telefonlarını hızlı veri aktarımı ve şarj açısından destekliyor.

6. Arabanızda da hızlı şarj konforu: TEKNOHANE 3.0 Qualcomm 2 USB Hızlı Araç Şarj Cihazı

Hızlı şarj, sadece evde ihtiyaç duyulan bir durum değil. Özellikle arabayla bir yerden bir yere yolculuk yaparken telefonunuzu hızlıca şarj etmek gerekebiliyor. Arabanın çakmaklık girişine bağlanan TEKNOHANE 3.0 Qualcomm 2 USB Hızlı Araç Şarj Cihazı, Qualcomm 3.0 hızlı şarj teknolojisine sahip. 2 farklı cihazı aynı anda şarj edebilen ürün; cep telefonu, tablet, fotoğraf makinesi, powerbank gibi birçok farklı ürünü şarj edebiliyor. Kısa sürede bataryasının çoğunu doldurabilen ürün, overcharge protection yani batarya dolduktan sonra elektriği kesme özelliği sayesinde bataryayı koruyor. Uyumlu teknolojisi sayesinde cihaz, farklı markaları şarj edebiliyor.

7. Pratik şarj noktası: Spigen Essential F308W Hızlı Kablosuz Şarj Cihazı

Spigen Essential F308W Hızlı Kablosuz Şarj Cihazı; iPhone 8, Galaxy S9 ve S7 Edge ve üzeri modelleri destekleyebiliyor. Akıllı çip teknolojisi sayesinde kısa devre sorunları yaşamayan ürün, batarya dolduğu anda elektriği kesiyor. Isınma önleme teknolojisi ile ısıyı tespit ederek güvenlik önlemlerini devreye sokan şarj cihazı, 10 W'a kadar hızlı şarj sağlıyor. Siyah ve şık görünüme sahip ürünün içinden 1.5 metre uzunluğunda elektrik kablosu çıkıyor. Bu sayede ürün, istenilen noktaya rahat şekilde uzatılabiliyor. Çalıştıktan 60 saniye sonra ışığını keserek uyurken rahatsız olmanızı engelliyor.

8. Hafif ve kullanışlı: Baseus Speed Mini Dual Duvar & Seyahat Şarj Cihazı

İki tane USB-A girişi bulunan Baseus Speed Mini Dual Duvar & Seyahat Şarj Cihazı, seyahatlerde yanınıza alabileceğiniz hafif ve yer kaplamayan bir ürün. Aynı anda iki farklı cihazı şarj edebilen model, 2 A güç sağlayabiliyor. 10.5 W'a kadar destek verebilen ürün ile USB-A uç sağlayan bütün iPhone ve Android mobil cihazları şarj etmek mümkün oluyor. Çoklu koruma kelepçeleri sayesinde yüksek akım gibi olumsuz durumlara karşı şarj cihazı, hem kendisini hem cep telefonunu koruyabiliyor. Ürünün siyah ve beyaz olmak üzere 2 farklı renk seçeneği mevcut.

9. Konforlu kullanım: Baseus Hızlı Seyahat ve Duvar Şarj Aleti

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Uzun ömürlü kullanım için kaliteli malzemeden üretilen Baseus Hızlı Seyahat ve Duvar Şarj Aleti'nin üzerinde Type-A USB girişi bulunuyor. Toplamda 24 W'a kadar güç sağlayan ürün ile kısa sürede cep telefonunuzun bataryasını doldurabiliyorsunuz. Type-A uçlu bütün mobil cihazları hızlı şekilde şarj edebilen model, tek girişe sahip. iPhone markalı cihazları da destekleyecek şekilde tasarlanan şarj aleti, akım koruması sayesinde olası voltaj dalgalanmalarından mobil cihazları koruyabiliyor. Sade tasarımı ve küçük boyutlarıyla taşıması kolay olan ürünü denemeye ne dersiniz?