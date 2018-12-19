Telefonunuzu servise vermeden önce bunlara dikkat

Mesela 20 iş günü içinde tamir edilemeyen cihazlar için tüketici malın bedelinin geri iadesini ya da yenisiyle değiştirilmesini isteyebiliyor. İşte bilinmesi gereken diğer detaylar...

Eğer cihazınız 20 iş günü içinde tamir edilmezse...

Telefonu teknik servise vermeden önce aman dikkat! Bakın nelere dikkat etmeniz gerekiyor?

Taklit telefonların işletim sistemi de sahte olduğu için tamiri mümkün değil. Servisin de yapacağı bir şey yok.

Telefonu birden fazla servise göstermek her zaman fayda var. En makul ve en kaliteli hizmeti böylelikle anlayabilirsiniz.

Cep telefonu, bilgisayar, televizyon ve beyaz eşya başta olmak üzere elektronik ürünler yasal olarak 2 yıllık garanti kapsamında. Bozulursa, bu süre içinde ücretsiz onarım hakkınız var.

Aldığınız ürünün faturasını veya garanti belgesini mutlaka saklayın.

Yetkili teknik servisler kendilerine verilen malın tamirini azami tamir süresinde tamamlamak zorunda. Bu süre de kanunda 20 iş günü.

Tamir konusunda üretici ve ithalatçı, ürünün kullanım ömrü boyunca yedek parça bulundurmak zorunda. Bu süre cep telefonları için 5 yıl.

20 iş günü içinde tamir edilemeyen cihazlar için tüketici, malın bedelinin iadesini ya da yenisiyle değiştirilmesini talep edebiliyor.

Garantiyi ve yetkili servisin “yetkili” olup olmadığını e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden sorgulayabilirsiniz.