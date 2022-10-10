Telefonunuzun root erişimi bulunmaktadır ne demek? Root erişimi uyarısı neden çıkar?

Windows işletim sistemine sahip cihazlarda yetkili kullanıcı administrator iken Android cihazlarda yetkili kullanıcı root’tur. Android olan bütün cihazlar, Linux çekirdeği üzerine kurulu işletim sistemine sahiptir. Linux tabanlı bir akıllı telefonun en kök dizinine root denmektedir. Root atma işlemi ile android akıllı telefonlarınızın bütün özelliklerine erişim sağlayabilmeniz mümkündür.

Telefonunuzun Root Erişimi Bulunmaktadır Ne Demek?

Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda varsayılan root kullanıcısı ile sistem dosyalarına erişim sağlanamamaktadır. Bunun için cihaz kullanıcısının root atma işlemini yapması gerekmektedir. Root erişimi olmadan telefon üzerinde tam bir yetki olması mümkün değildir. Birçok akıllı telefon kullanıcısı cihazları üzerinde tam hâkimiyet kurmak için bu işlemi yapmayı tercih etmektedir.

Android akıllı telefon kullanıcıları, cihazlarına oyun veya uygulama indirmek istediklerinde güvenlik engeline takılmaktadır. Cihazın indirme yöneticisi güvenlik gereği farklı işlem yapılmasına izin vermemektedir. Kullanıcılar, cihazlarına root uygulaması yükleyerek, sistem üzerinde istedikleri her türlü işlemi daha kolay bir şekilde yapabilmektedir. Ayrıca kullanıcılar, cihazlar üzerinde tüm yönetici izinlerine sahip olmaktadır.

Telefonunuzun Root Erişimi Bulunmaktadır Uyarısı Neden Çıkar?

Birçok android akıllı telefon kullanıcısı, cihazlarından herhangi bir uygulamaya girip işlem yapmak istediklerinde “root erişimi bulunmaktadır” uyarısı ile karşılaşmaktadır. Bu uyarı cihazınızda root uygulamasının var olduğunu belirtmektedir. Bu işlemin yapıldığı cihazlarda güvenlik açığı meydana gelebilmektedir.

Root atma işlemi yapılmış akıllı telefonlarda bazı uygulamalar arka planda düzgün bir şekilde çalışmayabilmektedir. Bu uyarı, cihazda işlem yapmanıza engel olmamakla birlikte can sıkıcı olabilmektedir. En basit çözüm root işlemini cihazdan kaldırmaktır. Ancak işlemi cihazdan kaldırmak istemiyorsanız, root gizlemek için kullanılan uygulamalardan birini tercih edebilirsiniz. Gizleme işleminden sonra aynı uyarı ile bir daha karşılaşmazsınız.



