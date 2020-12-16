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Telegram çöktü mü? Telegram neden açılmıyor?

16.12.2020 17:02 | Son Güncelleme:
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Telegram çöktü mü? Telegram neden açılmıyor?

Telegram çöktü mü? Telegram neden açılmıyor? Son dakika haberine göre Telegram'a erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar, mesajlaşma uygulaması Telegram'da mesaj gönderme işlemi yaparken sıkıntı çekiyor. Peki Telegram çöktü mü?

Telegram çöktü mü? Telegram erişim sorunu ile gündeme geldi. Kullanıcılar, mesajlaşma uygulaması Telegram'da erişim sorunu yaşıyor.

Telegram arızası

TELEGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Telegram erişim sorunu Down Detector sitesine de yansımış durumda. Kullanıcılar, site üzerinden sorun yaşadıklarını bildiriyor. Ayrıca, paylaşılan haritada sorunun Avrupa merkezli olduğu görülmekte.

Telegram çöktü mü

TELEGRAM'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Telegram çöktü mü? sorularını sormaya başlayan kullanıcılara, mesajlaşma uygulaması Twitter'dan yanıt verdi. Telegram Twitter hesabından ''Başta Avrupa ve Orta Doğu olmak üzere bazı kullanıcılarımız şu anda bağlantı sorunları yaşıyor. Onları tekrar çevrimiçi duruma getirmek için çalışıyoruz.'' ifadelerini içeren bir paylaşım yaptı. Mesajlaşma uygulaması buna ek olarak, yaşanan sorundan dolayı özür diledi.

TELEGRAM'DAN YENİ AÇIKLAMA

Telegram, sorundan etkilenen kullanıcıların yaklaşık yarısının tekrar aktif hale geldiğini (çoğunlukla Doğu Avrupa, Orta Doğu'nun bazı kısımları) belirterek, sorunun tamamını çözmek için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Güncelleme: Telegram sorunun çözüldüğünü açıkladı.

Telegram bağlantı sorununun Telegram sunucularından kaynaklandığı düşünülüyor. Fakat henüz bunun resmileşmediğini belirtelim.

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