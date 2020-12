Telegram çöktü mü? Telegram neden açılmıyor?

Telegram çöktü mü? Telegram erişim sorunu ile gündeme geldi. Kullanıcılar, mesajlaşma uygulaması Telegram'da erişim sorunu yaşıyor.

Telegram erişim sorunu Down Detector sitesine de yansımış durumda. Kullanıcılar, site üzerinden sorun yaşadıklarını bildiriyor. Ayrıca, paylaşılan haritada sorunun Avrupa merkezli olduğu görülmekte.

Telegram çöktü mü? sorularını sormaya başlayan kullanıcılara, mesajlaşma uygulaması Twitter'dan yanıt verdi. Telegram Twitter hesabından ''Başta Avrupa ve Orta Doğu olmak üzere bazı kullanıcılarımız şu anda bağlantı sorunları yaşıyor. Onları tekrar çevrimiçi duruma getirmek için çalışıyoruz.'' ifadelerini içeren bir paylaşım yaptı. Mesajlaşma uygulaması buna ek olarak, yaşanan sorundan dolayı özür diledi.

Some of our users, primarily in Europe and the Middle East are currently experiencing connection issues. We're working to bring them back online. ???? Please hang on, and sorry for the inconvenience!

Telegram, sorundan etkilenen kullanıcıların yaklaşık yarısının tekrar aktif hale geldiğini (çoğunlukla Doğu Avrupa, Orta Doğu'nun bazı kısımları) belirterek, sorunun tamamını çözmek için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

About half of the affected users are back online now (mostly Eastern Europe, parts of Middle East). Working to bring back the rest. Not long now! ????

Güncelleme: Telegram sorunun çözüldüğünü açıkladı.

And now everyone affected should be back online. Note that you might experience some lingering effects like not all messages being visible – these will go away on their own very soon. No need to do anything on your end. Thank you for your patience and welcome back! pic.twitter.com/Qx3PpJ56K5