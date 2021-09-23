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Telegram'dan görüşmelerin kayıt altına alınmasını sağlayan özellik!

23.09.2021 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Telegram, 8. yılına özel bir güncelleme yayınladı. Böylece canlı yayın ve görüntülü görüşmelerin kayıt altına alınmasını sağlayan yeni özellik gündeme geldi. Buna ek olarak yeni bazı özellikler de eklendi.

Telegram'dan görüşmelerin kayıt altına alınmasını sağlayan özellik!

Buna ek olarak yeni bazı özellikler de eklendi. Sohbet temaları adlı yeni özellik ise kullanıcılara birçok yenilik getirdi.

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Yeni mesaj baloncukları, arka planlar ve desenler yeni özellikler arasında yer alıyor. Ayrıca her bir sohbet için farklı temalar seçmek mümkün. Tüm bunları bir kenara bırakırsak gelen yeni bir özellik ciddi bir tartışma yarattı.

TELEGRAM'DA KAYIT ALTINA ALMA DÖNEMİ

Canlı yayın ve görüntülü konuşmalar bundan sonra kayıt altına alınabilecek. Böylece kullanıcılar hem video hem de ses açısından sürekli olarak kayıt altına alınma korkusu yaşayacak gibi görünüyor. Uygulama canlı yayın ve görüntülü konuşmaları kayıt edebilmek için bir buton bile ayarladı. Yani ek uygulamaya ihtiyaç kalmayacak.

Hemen sağ üst köşede yer alan üç noktaya tıklayan kullanıcılar video ve ses görüşmelerini kayıt altına alacak. Böylece üçüncü taraf uygulamalara gerek kalmadan kayıt işlemi gerçekleşecek. Uygulama her ne kadar bunu güvenlik için yaptığını söylese bile yine de tartışmaların merkezinde yer aldı.

Bildiğiniz üzere Telegram, WhatsApp tarafından gizlilik sözleşmesi ile ilgili bazı değişiklikler gündeme gelince büyük bir popülerlik kazandı. Ancak birçok kişi burayı siber suç merkezi olarak değerlendiriyor. Telegram ise böyle bir unvan almak istemiyor.

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