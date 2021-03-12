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Telegram etkisi: WhatsApp'a yeni özellik geliyor!

12.03.2021 17:58 | Son Güncelleme:
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Telegram etkisi: WhatsApp'a yeni özellik geliyor!

WhatsApp'ın sesli mesajların oynatma hızını değiştirme özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. WABetaInfo'nun aktardığına göre, Telegram'ın bir benzerini sunduğu bu özellik, yakında WhatsApp'a da gelecek.

WhatsApp iOS ve Android uygulamalarını güncellemeye devam ediyor. Popüler mesajlaşma uygulaması, her güncelleme ile kullanıcılarının WhatsApp deneyimini üst seviyeye çıkartmak için uğraşıyor. Bunun için de WhatsApp geliştiricileri uygulamaya yeni özellikler ekliyorlar. WhatsApp kaşifi WABetaInfo'nun son tweet'lerinden birine göre ise WhatsApp yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Aslında bu özellik, Telegram'daki bir özelliğe oldukça benziyor.

WHATSAPP SESLİ MESAJLARININ HIZI AYARLANABİLECEK

WABetaInfo'nun tweet'ine göre WhatsApp, sesli mesajlar için oynatma hızını değiştirme seçeneğini test ediyor. Böylece WhatsApp uygulamasından gelen herhangi bir sesli mesajı, oynatma hızını değiştirerek dinleyebileceksiniz. Fakat şunu da belirtmeliyiz ki, bu özellik, halihazırda Telegram'da bulunuyor. Telegram'daki özellik sayesinde sesli mesajlar 2X hızında dinlenebiliyor. Yani bu açıdan WhatsApp'ın bir Telegram güncellemesi yapacağını söylemek mümkün.

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HENÜZ GELİŞTİRME AŞAMASINDA

Gelecekteki bir beta sürümünde özelliği gördüğünde ekran görüntülerini paylaşacağını söyleyen kaynak, ayrıca söz konusu tweet'inde bu özelliğin henüz geliştirme aşamasında olduğunu, iOS ve Android için ileri bir tarihte yayınlanacak bir güncelleme ile kullanıma sunulacağını belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya whatsapp Telegram
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