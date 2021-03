Telegram etkisi: WhatsApp'a yeni özellik geliyor!

WhatsApp iOS ve Android uygulamalarını güncellemeye devam ediyor. Popüler mesajlaşma uygulaması, her güncelleme ile kullanıcılarının WhatsApp deneyimini üst seviyeye çıkartmak için uğraşıyor. Bunun için de WhatsApp geliştiricileri uygulamaya yeni özellikler ekliyorlar. WhatsApp kaşifi WABetaInfo'nun son tweet'lerinden birine göre ise WhatsApp yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Aslında bu özellik, Telegram'daki bir özelliğe oldukça benziyor.

WABetaInfo'nun tweet'ine göre WhatsApp, sesli mesajlar için oynatma hızını değiştirme seçeneğini test ediyor. Böylece WhatsApp uygulamasından gelen herhangi bir sesli mesajı, oynatma hızını değiştirerek dinleyebileceksiniz. Fakat şunu da belirtmeliyiz ki, bu özellik, halihazırda Telegram'da bulunuyor. Telegram'daki özellik sayesinde sesli mesajlar 2X hızında dinlenebiliyor. Yani bu açıdan WhatsApp'ın bir Telegram güncellemesi yapacağını söylemek mümkün.

WhatsApp is finally testing an option to change the playback speed for voice messages. ????

This feature is under development and it will be available in a future update for iOS and Android.



Screenshots will be published here on @WABetaInfo when available in a future beta build.