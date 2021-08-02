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Telegram görüntülü görüşmede sınırları kaldırdı!

02.08.2021 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya merkezli mesajlaşma uygulaması aldığı güncellemeler ile beraber kullanıcı sayısını daha da artırmak için elinden geleni yapıyor.

Telegram görüntülü görüşmede sınırları kaldırdı!

Bu kapsamda görüntülü arama özelliğini geçtiğimiz ay kullanıma sunan Telegram, bunu daha iyi hale getirecek yeni bir güncelleme daha yayınladı. Geçen ay kullanıma açılan görüntülü arama özelliğindeki aktif katılımcı sayısı 30 olarak belirlenmişti.

TELEGRAM'DA SINIR 100'E ÇIKTI

Bu kısımda herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Yani hala görüntülü aramalarda aktif katılımcı sayısı 30 ancak izleyici olarak katılabilecek kişi sayısı devasa noktalara taşındı. Buna göre yeni gelen güncelleme ile beraber bundan sonraki süreçte Telegram üzerinden gerçekleştirilen görüntülü görüşmelerde izleyici olarak katılabilecek kişi sayısı 1000 olarak belirlendi.

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Atılan bu adım ile beraber uygulama artık sadece bir mesajlaşma aracı değil, canlı ders ve konserlerin verilebileceği bir platform haline geldi. Böylece söz konusu uygulamanın rakiplerinden bir adım öne geçtiğini net bir şekilde ifade edebiliriz.

iOS'TAKİ ÖZELLİK DE ANDROİD'E GELDİ

Bunların haricinde daha önce iOS’a gelip Android’e gelmeyen hareketli mesaj özelliği de yeni güncelleme sayesinde herkesin kullanımınına sunuldu. Bildiğiniz gibi bundan birkaç ay önce tarihin en önemli dijital göçlerinden birine tanık olmuştuk. WhatsApp’ın yeni kullanım sözleşmesini dayatması, Telegram’a akın akın yapılan bir göç dalgası ile sonuçlanmıştı.

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