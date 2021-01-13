Telegram'ın kurucusu açıkladı: WhatsApp alternatifi uygulamaya 3 günde milyonlarca kişi katıldı!

WhatsApp'ın gizlilik kararı sonrası kullanıcılar Telegram, Signal ve BiP gibi alternatif uygulamalara yöneldi. Özellikle Telegram'ın yeni ve büyük bir kullanıcı kitlesine merhaba dediği söylendi. Şimdi bu rakamlarla da desteklendi. Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada uygulamanın son verilerine değindi.

TELEGRAM'A SON 3 GÜNDE YOĞUN TALEP

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov yaptığı açıklamada, ''Son 72 saatte 25 milyon yeni kullanıcıya eriştik.'' diyerek, 25 milyon yeni kullanıcının yüzde 38'inin Asya'dan, yüzde 27'sinin Avrupa'dan, yüzde 21'inin Latin Amerika'dan ve yüzde 8'inin de Orta Doğu ve Afrika bölgesinden geldiğini belirtti. Durov'a göre bu, her gün 1,5 milyon kullanıcının kaydolduğu geçen yıla kıyasla önemli bir artış. Durov'un açıklamalarına göre Telegram 500 milyon aktif kullanıcı sayısına da ulaşmış durumda.

'TEK BİR BAYT PAYLAŞMADIK'

Öte yandan, Pavel Durov, açıklamasında "Diğer popüler uygulamaların aksine, Telegram'ın hesap vereceği hissedarlar veya reklamverenler yoktur. Ağustos 2013'te kullanıma açıldığımız günden beri kullanıcılarımızın özel verilerinin tek bir baytını üçüncü taraflarla paylaşmadık. Bu şekilde çalışıyoruz. Çünkü Telegram'ı bir kuruluş veya uygulama olarak görmüyoruz. Bizim için Telegram bir fikirdir, bu gezegendeki herkesin özgür olma hakkı olduğu düşüncesidir."" ifadelerini kullandı.

