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Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'dan şok Apple çağrısı!

11.01.2021 13:49 | Son Güncelleme:
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Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'dan şok Apple çağrısı!

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, kendi kanalından şok bir çağrıda bulundu. Durov, Apple ve Google'ı eleştirerek Apple'ın iPhone işletim sistemi iOS'tan Android işletim sistemine geçilmesine yönelik çağrı yaptı.

WhatsApp gizlilik sözleşmesi kararı sonrası WhatsApp kullanıcılarının bir kısmı farklı mesajlaşma uygulamalarına yöneldi. Bu uygulamalardan biri Pavel Durov'un kurucularından biri olduğu Telegram oldu. Telegram'ın kurucusu Pavel Durov ise yaptığı bir açıklama ile farklı bir noktaya değindi.

''APPLE İKİ SİTEDEN DAHA TEHLİKELİ''

Sputnik'in haberine göre Pavel Durov, kanalı üzerinden ABD'de Başkan Donald Trump destekçilerinin kullandığı Parler uygulamasının Apple ve Google tarafından engellemesiyle başlayan tartışmada yaşanan engellemeyi değerlendirdi. Durov Apple ve Google'ın özgürlük açısından Twitter'dan çok daha büyük bir sorun teşkil ettiğini söyleyerek, ''Apple bu iki siteden daha tehlikeli, zira uygulamalara erişiminizi tamamen engelleyebilir.'' ifadelerini kullandı.

Telegram

Durov'un bu noktada çağrısı ise Android'e geçme konusunda oldu. Durov'a göre Android'e geçmek birçok kullanıcının haberleşme özgürlüğünü koruması yönünde bir adım.

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ABD'DE NE OLMUŞTU?

ABD'de Trump yandaşlarının, Cumhuriyetçi Partililerin ve muhafazakarların sıklıkla kullandığı Parler uygulaması Apple ve Google'ın hedefi haline gelmişti. İki firma, iOS ve Android uygulama mağazaları App Store ve Google Play Store'dan söz konusu Parler uygulamasını kaldırmıştı.

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