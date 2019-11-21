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Telegram kurucusu: WhatsApp'ı silin

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.11.2019 17:10 | Son Güncelleme

Telegram kurucusu Pavel Durov, mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın güvenlik sorunları nedeniyle kullanılmamasını önerdi.

Telegram kurucusu: WhatsApp'ı silin

Telegram kanalından açıklama yapan Durov, WhatsApp’la ilgili eleştirilerde bulundu.

Durov, “WhatsApp mesajlarınızı korumuyor, bu uygulama fotoğraf ve mesajları izlemek için bir Truva Atı (zararlı yazılım) gibi kullanılıyor” dedi.

Sorunun WhatsApp’ın sahibi Facebook’un politikalarından kaynaklı olduğunu kaydeden Durov, uygulamadaki bu zafiyetin, geliştirici tarafından izinsiz şekilde verilere ulaşılmasını sağlayan bir 'backdoor algoritması' gibi kullanılabileceğini belirtti.

Durov, kullanıcılara güvenlik açığından dolayı uygulamayı telefonlarından silmelerini önerdi.

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Telegram WhatsApp web Pavel Durov

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