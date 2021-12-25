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Telegram spoiler özelliği büyük beğeni toplayacak

25.12.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her geçen gün büyüme hızını artıran Telegram spoiler özelliği sayesinde kullanıcıların beğenisini kazanacak gibi görünüyor.

Telegram spoiler özelliği büyük beğeni toplayacak

Özellikle bazı filmlerde spoiler vermek bütün sırrı bozuyor. Bu nedenle anlık mesajlaşma uygulamaları bu konuda biraz daha hassas davranmak zorunda. Telegram işte bu konuda hassasiyet gösterdiğini ortaya koyacak.

Spider-Man: No Way Home filmi bu konuda önemli bir örnek. Bu film ile ilgili birçok spoiler kullanıldı. Özellikle final bölümünde yaşanacak gelişmelerin aktarılması büyük tepkiye yol açtı. Mesajlaşmalar içerisinde karşı tarafa filmin sonunda olacaklar anlatılınca buna spoiler diyoruz. Özellikle filmleri izlemeyenler için spoiler son derece can sıkıcı olabiliyor.

Telegram tarafından getirilen bu yeni özellik 500 milyondan fazla aktif üye için kullanılır hale gelecek. Özelliğin kullanılması ise pek bir zorluk yaratmayacak. Karşı tarafa mesaj gönderildiğinde spoiler butonu ekstradan bulacak. Böylece film ile ilgili bilgi verildiği söylenmiş olacak.

Telegram tarafından geliştirilen bu özellik otomatik olarak çalışmayacak. Bunun yerine karşı tarafa mesaj gönderildiğinde mutlaka spoiler olduğu belirtilecek. Böylece size mesaj geldiğinde spoiler olduğunu göreceksiniz. Eğer mesajı açarsanız istemediğiniz sürprizler ile karşılaşabilirsiniz. Burada şirket tamamen topu size atıyor. Telegram spoiler özelliği kısa bir süre içerisinde kullanıcılarla buluşacak.

Özellikle son dönemlerde yaptığı güncellemelerle kendisinden sürekli bahsettirmeyi başaran Telegram bu tür hareketlere devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Telegram
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