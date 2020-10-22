Telegram üzerinde 680 bin kadına deepfake ile 'intikam pornosu'

Şirketin yaptığı analize göre aralarında reşit olmayan kızların da görüntülerinin bulunduğu 680 bin kadın bu sistemin kurbanı oldu. Şirketin ortaya koyduğu bu sistem, deepfake teknolojisinin acımasızca ' intikam pornosu ' içerikleri üretmek için kullanıldığını gösteriyor.

Telegram 'da, kullanıcılara istedikleri kadınların 'deepfake' teknolojisiyle hazırlanmış, çıplak fotoğraflarını gönderen bir bot olduğu tespit edildi.

Sensity'nin raporu, deepfake teknolojisinin haberleri çarpıtmaktan daha çok kadınları taciz etmek, küçük düşürmek gibi amaçlar için kullanıldığını gözler önüne seriyor.

Şirket raporunda, genellikle orjinal fotoğrafların kadınların sosyal medya hesaplarından alındığını da vurguladı.

Aralarında bota erişimi olan yedi Telegram kanalı, Temmuz 2020'nin sonunda yaklaşık 101.000 üyeye ulaştı. Bu kanallara üyelik üzerine yapılan bir kullanıcı anketinde, üyelerinin yüzde 70'inin Rusya ve eski SSCB ülkerinden olduğu ayrıca ABD, Avrupa ve Latin Amerika dahil dünyanın her yerinden üyeler bulunduğu tespit edildi.

