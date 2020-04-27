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Telegram video konferans ile büyüyecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.04.2020 11:48 | Son Güncelleme

Video konferans konusundaki rekabette Zoom, Google Meet, WhatsApp ve Telegram arasındaki çekişme de hızla büyüyor. Telegram video konferans konusunda, rakiplerinin zayıf olduğu noktadan vurmak istiyor.

Telegram video konferans ile büyüyecek

Güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkarmak için hazırlık yaptığını duyurdu.

Rus mesajlaşma uygulamasına göre video konferans uygulamaları, mesajlaşma yazılımlarının 2013’deki haline benziyor. Henüz yeterince güvenli değiller. Güvenli olanlar ise kullanışlı değil. Ruslar da şimdi hem güvenli hem de çok pratik ve kullanışlı video konferans özelliği sunmak istiyor.

Öte yandan güvenlik konusunda tek çalışan Rus geliştiriciler de değil. Zoom da güvenlik güncellemelerini acilen hayata geçirmek için bir güvenlik konseyi oluşturduğunu açıklamıştı.

400 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan uygulama ise şu anda en güvenli mesajlaşma uygulaması olarak kabul ediliyor. Kullanıcılar mesajlarını, diğer telefonlardan da istedikleri zaman silebiliyor. Kendini yok eden fotoğraflar gönderebiliyor.
Ancak Telegram’ın 400 milyon aylık aktif kullanıcısına oranla Zoom’un günlük 300 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor. Diğer bir deyişle Telegram’ın Zoom ile rekabeti kolay olmayacak.

Uygulamanın yeni video konferans özelliğine kaç kişinin katılabileceği şu anda bilinmiyor ancak rakiplerini geride bırakmak isteyen uygulamanın en gelişmiş özellikleri sunacağı tahmin ediliyor. Video konferans sırasında başka bir uygulama üzerinden videonun kaydının alınmaması da büyük önem taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
video konferans Telegram

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